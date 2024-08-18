В Киевской и Днепропетровской областях открыты гуманитарные центры для переселенцев из Донбасса

Гуманитарные центры поддержки внутренне перемещенных лиц, получивших название Селидово. UA”, оказывают помощь жителям Селидовской общины и другим эвакуированным из Донбасса. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Центры ориентированы на оказание гуманитарной и первичной медицинской помощи жителям Донбасса. Они также предлагают консультации по вопросам социальной защиты, пенсионного обеспечения, а также по юридическим, психологическим и другим аспектам.

Для детей и взрослых будут организованы культурно-развлекательные мероприятия, а также мероприятия, направленные на улучшение психоэмоционального состояния, такие как арт-терапия, тренинги, мастер-классы и другие занятия.

В Киевской области посетить центр можно по адресу: с. Петропавловская Борщаговка, ул. Волынская, 1 (ЖК "Львовский"). Адрес центра в Днепропетровской области: г. Каменское, ул. В. Стуса, 15 Б.

За дополнительной информацией о работе центров можно обратиться по телефону: 0-800-33-64-54.

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