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У Київській та Дніпропетровській областях відкрито гуманітарні центри для переселенців з Донеччини
Гуманітарні центри підтримки внутрішньо переміщених осіб, що отримали назву “Селидове. UA”, надають допомогу жителям Селидівської громади та іншим евакуйованим з Донеччини. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Центри орієнтовані на надання гуманітарної та первинної медичної допомоги мешканцям Донеччини. Вони також пропонують консультації з питань соціального захисту, пенсійного забезпечення, а також з юридичних, психологічних та інших аспектів.
Для дітей та дорослих також будуть організовані культурно-розважальні заходи, а також заходи, спрямовані на покращення психоемоційного стану, такі як арт-терапія, тренінги, майстер-класи та інші заняття.
На Київщині відвідати центр можна за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Волинська, 1 (ЖК "Львівський"). Адреса центру на Дніпропетровщині: м. Кам’янське, вул. В. Стуса, 15 Б.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За додатковою інформацією щодо роботи центрів можна звернутися за телефоном: 0-800-33-64-54.
Джерело фото: ua.depositphotos.com