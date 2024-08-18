У Київській та Дніпропетровській областях відкрито гуманітарні центри для переселенців з Донеччини

Гуманітарні центри підтримки внутрішньо переміщених осіб, що отримали назву “Селидове. UA”, надають допомогу жителям Селидівської громади та іншим евакуйованим з Донеччини. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Центри орієнтовані на надання гуманітарної та первинної медичної допомоги мешканцям Донеччини. Вони також пропонують консультації з питань соціального захисту, пенсійного забезпечення, а також з юридичних, психологічних та інших аспектів.

Для дітей та дорослих також будуть організовані культурно-розважальні заходи, а також заходи, спрямовані на покращення психоемоційного стану, такі як арт-терапія, тренінги, майстер-класи та інші заняття.

На Київщині відвідати центр можна за адресою: с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Волинська, 1 (ЖК "Львівський"). Адреса центру на Дніпропетровщині: м. Кам’янське, вул. В. Стуса, 15 Б.

За додатковою інформацією щодо роботи центрів можна звернутися за телефоном: 0-800-33-64-54.

Джерело фото: ua.depositphotos.com