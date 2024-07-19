Донеччина отримала автомобілі та додаткове обладнання для підприємств критичної та соціальної інфраструктури

17 одиниць автомобільної техніки та додаткового обладнання передали для комунальних підприємств критичної та соціальної інфраструктури Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОДА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що загальна сума вже доставленої техніки та обладнання становить 1,9 мільйона євро.

"У нашому регіоні зберігається вкрай складна безпекова та гуманітарна ситуація. Тому я щиро вдячний нашим міжнародним партнерам за підтримку, яка допомагає нам триматися та боротися далі", - йдеться в повідомленні Філашкіна.

Зазначається, що ця допомога стала можливою завдяки співпраці Донецької облдержадміністрації, Федерального агентства з технічної допомоги Німеччини та Благодійного фонду "Янголи Спасіння".

Нагадаємо, що Харківська область активно готується до нового опалювального сезону, залучаючи значну підтримку міжнародних партнерів. За словами очільника Харківської ОДА Олега Синєгубова, одне з енергогенеруючих підприємств регіону незабаром отримає п'ять газотурбінних установок загальною потужністю близько 100 МВт.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів виділив 2,4 мільярда гривень з Резервного фонду на відновлення автомобільних доріг у прифронтових областях.