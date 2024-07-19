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Донецкая область получила автомобили и дополнительное оборудование для предприятий критической и социальной инфраструктуры
17 единиц автомобильной техники и дополнительного оборудования было передано для коммунальных предприятий критической и социальной инфраструктуры Донбасса.
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Он отметил, что общая сумма уже доставленной техники и оборудования составляет 1,9 миллиона евро.
"В нашем регионе сохраняется крайне сложная безопасность и гуманитарная ситуация. Поэтому я искренне благодарен нашим международным партнерам за поддержку, которая помогает нам держаться и бороться дальше", — говорится в сообщении Филашкина.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Отмечается, что эта помощь стала возможной благодаря сотрудничеству Донецкой облгосадминистрации, Федерального агентства по технической помощи Германии и Благотворительному фонду "Ангелы Спасения".
Напомним, что Харьковская область активно готовится к новому отопительному сезону, привлекая значительную поддержку международных партнеров. По словам главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, одно из энергогенерирующих предприятий региона в скором времени получит пять газотурбинных установок общей мощностью около 100 МВт.
Также сообщалось, что Кабинет министров выделил 2,4 миллиарда гривен из Резервного фонда на восстановление автомобильных дорог в прифронтовых областях.