В Киеве руководитель филиала банка вместе с двумя сообщниками сняли со счетов клиентов более $169 тысяч

В Киеве руководитель филиала банка вместе с сообщниками сняли со счетов клиентов 169 тысяч долларов США. Также проверяется причастность злоумышленников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что управляющему филиалу одного из государственных банков и двум его сообщникам доложено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый, будучи в должности управляющего филиала государственного банка, имел доступ к программному обеспечению и клиентской базе финучреждения.

Злоумышленник отслеживал счета, на которых были значительные суммы средств, однако владельцы ими долго не пользовались.

"В мае 2023 года управляющий филиала банка заинтересовался счетом одной из клиенток почти на 169 тысяч долларов США. Он скопировал все данные счета, паспортные и персональные данные клиентки и передал информацию двум сообщникам - мужчине и женщине", - рассказывают правоохранители.

Сообщники изготовили поддельный паспорт на имя владелицы счета, в который вклеили фото соучастницы мошенничества. Впоследствии она в парике и очках с поддельными документами в отделении банка, пройдя процедуру верификации клиента, изменила номер телефона.

"Получив доступ к валютному счету, подозреваемые в тот же день осуществили конвертацию 169 тыс. долларов США в гривне и перевели почти 6,2 млн грн на открытый ими гривневый карточный счет", - сообщают в прокуратуре.

После этого подельники за сутки частично сняли наличные и приобрели золотые украшения на сумму почти 6,2 млн гривен.

Во время санкционированных обысков у подозреваемых изъяли женские парики, очки, телефоны, банковские карты, копии паспортов клиентов из базы банка, ювелирные изделия, 12 700 долларов США, 40 500 гривен.

Также изъяты автомобили INFINITI FX35, BMW I3 и LEXUS LX 470.

Кроме того, проверяется причастность сообщников к завладению деньгами других клиентов банка на сумму более 250 тысяч долларов США. Еще почти 110 тысяч долларов и 7 тысяч евро пытались перевести на собственные счета.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Ранее стражи порядка задержали в Киеве злоумышленников, которые под видом бизнесменов по поддельным документам хотели получить в банке кредит в 25 млн грн.