Полиция задержала подозреваемых во взрыве в банке "Пивденный" в Чернигове: под ним нашли тоннель (ФОТО)

Правоохранители задержали подозреваемых в устройстве взрыва при попытке ограбления отделения банка "Пивденный" в Чернигове. Об этом сообщает Главное управление полиции в Черниговской области.

Как сообщалось ранее, 6 мая около 4 утра прогремел взрыв в помещении банка на улице Ивана Мазепы, 36. Взрывная волна повредила здание и припаркованные рядом автомобили, но обошлось без человеческих жертв.

Полицейские, осмотрев место происшествия, обнаружили, что хранилища банка остались невредимыми, однако были найдены следы неудачной попытки ограбления депозитария, где хранилось более 5,5 миллиона гривен клиентских средств.

Также после ликвидации пожара, возникшего в результате взрыва и приведшего к разрушению конструкций здания на площади 140 квадратных метров, было установлено, что группа проникла в банк, демонтировав пол и используя пожар в качестве прикрытия. Однако из-за разрушений злоумышленники свой замысел завершить не смогли.



Фото: ГУ НПУ в Черниговской области Фото: ГУ НПУ в Черниговской области Фото: ГУ НПУ в Черниговской области Фото: ГУ НПУ в Черниговской области Фото: ГУ НПУ в Черниговской области Фото: ГУ НПУ в Черниговской области Фото: ГУ НПУ в Черниговской области Фото: ГУ НПУ в Черниговской области

Подозреваемыми оказались двое мужчин в возрасте 40 и 42 лет, жители Запорожской и Николаевской областей соответственно. Установлено, что ранее задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за разбойные нападения и незаконное хранение оружия.

Их задержали в ходе спецоперации с участием бойцов КОРД по местам жительства. В ходе обысков у задержанных были изъяты две 50-литровые бочки, вероятно, с каннабисом, а также пистолет. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

Полиция установила, что злоумышленники тщательно готовились к ограблению банка в Чергинове в течение нескольких месяцев. Они выкопали и укрепили подземный тоннель, который вел в подвал соседнего многоэтажного дома, а также проделали отверстие в стене, непосредственно соединявшейся с хранилищем банка.

Мужчинам пока сообщено о подозрении по части 2 статьи 28, часть 2 статьи 194 (преднамеренное уничтожение имущества путем взрыва по предварительному сговору) и части 3 статьи 15, части 5 статьи 185 Уголовного кодекса (покушение на кражу). Им грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Справка

Отметим, что банк "Пивденный" по размеру активов является третьим крупнейшим в стране банком с частным украинским капиталом. Он уже пятый год подряд входит в категорию системно важных банков.

"Пивденный" позиционирует себя как банк для крупного и среднего корпоративного бизнеса, фокусирующегося на продуктах финансирования, комплексном обслуживании внешнеэкономической деятельности и эффективных решениях для управления деньгами предприятий и их владельцев.

Финучреждение представлено в 18 областях Украины, региональная сеть насчитывает 49 отделений. Добавим, что в I квартале 2024 года их количество увеличилось на одно (в течение 2023 года оно стабильно составляло 48 подразделений). В Черниговской области "Пивденный" имеет только одно отделение - по указанному выше адресу.