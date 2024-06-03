Керівник філії банку разом з двома спільниками зняли з рахунків клієнтів понад $ 169 тисяч

У Києві керівник філії банку разом зі спільниками зняли з рахунків клієнтів 169 тисяч доларів США. Також перевіряється причетність зловмисників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США.

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Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що керуючому філії одного з державних банків та двом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на посаді керуючого філії державного банку, мав доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови.

Зловмисник відстежував рахунки, на яких були значні суми коштів, однак власники ними тривалий час не користувались.

"У травні 2023 року керуючий філії банку зацікавився рахунком однієї з клієнток на майже 169 тисяч доларів США. Він скопіював усі дані рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки і передав інформацію двом спільникам - чоловіку та жінці", - розповідають правоохоронці.

Натомість спільники виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, у який вклеїли фото співучасниці шахрайства. Згодом вона у перуці та окулярах з підробленими документами у відділенні банку, пройшовши процедуру верифікації клієнта, змінила фінансовий номер телефону.

"Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис доларів США в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок", - повідомляють в прокуратурі.

Після цього спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень.

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень.

Також вилучено автомобілі «INFINITI FX35», «BMW I3» та «LEXUS LX 470».

Крім того, перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше правоохоронці затримали в Києві зловмисників, які під виглядом бізнесменів за підробленими документами хотіли отримати в банку кредит у 25 млн грн.