55 реанімобілів та бронемашин: компанія "Епіцентр К" розпочала ініціативу “Рятуємо життя”

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Мережа "Епіцентр" розпочинає масштабну ініціативу “Рятуємо життя”. Основна мета – закупівля 55-ти автомобілів екстреної медичної допомоги та бронемашин для евакуації постраждалих в умовах бойових дій.

Благодійна ініціатива полягає в тому, що з кожної покупки в мережі ТЦ "Епіцентр" кошти будуть спрямовані на закупівлю 55-ти бронешвидких та реанімобілів. Ініціатива реалізується за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Компанія Епіцентр закупить та передасть нові сучасні автомобілі центрам екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, 10 сучасних реанімобілів типу С компанія вже профінансувала через платформу UNITED 24, і найближчим часом вони будуть допомагати рятувати життя людей у різних регіонах нашої країни.

"Враховуючи потреби системи охорони здоров’я в умовах війни, усіх зараз хвилює одне питання – як допомогти тим, хто сьогодні перебуває у зоні бойових дій. Медиків не зламала війна. Вони стійко виконують свою роботу, щоб зберегти життя українців. Тому я вдячний українському бізнесу за ініціативу. Кожна гривня може врятувати життя. Кожен такий реанімобіль — це можливість бригади швидко довезти постраждалого до лікарні", — наголосив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними Міністерства охорони здоров’я, з початку активної фази російсько-української війни окупанти вивели з ладу 87 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 241 – розбито та втрачено внаслідок бойових дій.

Разом із руйнуванням лікарень, доріг та мостів це призвело до зниження можливостей системи екстреної медичної допомоги та складнощів з евакуацією й транспортуванням постраждалих.

"Рятуємо життя тих, хто рятує наше життя. З перших днів війни компанія "Епіцентр К" тримає економічний і гуманітарний фронт. Наші торгові центри прийняли сотні біженців та опрацювали мільйони кілограмів гуманітарної допомоги. Сьогодні ми розпочинаємо масштабну ініціативу в підтримку наших медиків. Знаходячись на передовій, рятуючи життя воїнів і цивільного населення, медики мають мрію – броньовані швидкі та реанімобілі у достатній кількості. Наша мрія – щоб усі життя були врятовані. І коли рахунок йде на хвилини, важливість цих авто має бути на першому місці", — зазначили у пресслужбі групи компаній «Епіцентр».

Автомобілі типу С відповідають найвищим європейським стандартам медичного транспорту. Швидкі, укомплектовані необхідним обладнанням, будуть направлені для забезпечення невідкладних медичних потреб.