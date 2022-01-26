Более 30% украинцев не доверяет ни одному банку — социологическое исследование

В Украине 34% граждан по разным причинам не доверяют банкам. А те, кто более положительно относится к банковской системе, отдают предпочтение государственным финучреждениям, свидетельствуют данные социологического исследования Ощадбанка.

Об этом сообщил глава правления госбанка Сергей Наумов, передает издание "Минфин".

Социологическое исследование Ощадбанк провел совместно с Gradus Research — провайдер, который делает "социологию в смартфоне".

Выяснилось, сто по уровню доверия среди украинцев первое место занимают госбанки (26% опрошенных), второе — иностранные (12%), третье — украинские частные банки (10%).

Только 23% опрошенных украинцев назвали банки своими партнерами. В то же время 35% респондентов считают банки своими врагами. 42% не смогли определиться с тем, кто же для них банковская система. В своем большинстве это люди, которых банки просто обязаны "перетянуть на свою сторону", уверен Наумов.

Чтобы переманить на свою сторону таких неопределившихся потенциальных клиентов банки вводят новые услуги и функционал, в том числе для заработка.

Например, проект по продаже акций в приложении monobank стартует с 1 февраля как пробная версия. А уже с марта все клиенты смогут торговать ценными бумагами мировых компаний.

Альфа-Банка уже давно запустил торговлю ценными бумагами мировых компаний. Уже известно, что пользователями соответствующего приложения Sense SuperApp от банка являются главным образом молодые мужчины.