Доходы бюджета Киева в 2021 году достигли докоронакризисного уровня, — Кличко

Доходы бюджета Киева в 2021 году по сравнению с 2020-м увеличились более чем на 7 миллиардов гривен. Всего в этом году в бюджет столицы поступило почти 65 миллиардов гривен, что соответствует уровню докризисного 2019 года.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook. По его словам, в этом году столичные власти больше всего денег направили на образование(26 млрд грн), здравоохранение (7 млрд грн) и социальную защиту (5,2 млрд грн).

В частности, за бюджетные деньги отремонтировали 9 отделений в больницах и термосанацию 4 медучреждений. На прибавку к заработной плате киевским медикам выделил почти 1,2 млрд грн.

Кроме того, в течение 2021 года за деньги налогоплательщиков столичные власти построили или полностью реконструировали 12 школ и 36 детских садов в Киеве.

Всего в 2021 году в столице Украины отремонтировали 198 объектов дорожной инфраструктуры.

Также деньги из столичного бюджета направляли на энергетическую стабильность города. КП "Киевтеплоэнерго" за бюджетные деньги заменило более 70 км изношенных сетей.

"В общей сложности за 3 года в столице заменили 340 км теплосетей на наиболее аварийных участках. Чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду, город выделил из столичного бюджета 2 млрд грн", — добавил мэр.

В 2021 году в Киеве запустили приложение "Киев цифровой". По словам Кличко, им пользуются уже более 1 млн киевлян.

"10 миллионов QR-билетов "прошли" через приложение. Выгодно покупали поездки в общественном транспорте и проездные почти в 3 миллиона раз", — подытожил мэр Киева.

Напоминаем, в 2021 году дотация на городской транспорт составила 4,5 млрд грн. Эти деньги берут из городского бюджета. При этом власти города планируют повышать цены на проезд в общественном транспорте Киева после завершения отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год. Больше всего денег в бюджет заложили на образование, также в приоритете бюджета транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита.