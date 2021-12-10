Киевсовет принял бюджет столицы на 2022 год: больше всего денег направят на образование

Киевсовет 9 декабря одобрил бюджет столицы на 2022 год и принял изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2022 года. Первое решение поддержали 108 депутатов, второе — 101 депутат.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА. Доходы бюджета города на 2022 год запланировали в размере более 69 миллиардов гривен, расходы – 67 миллиардов гривен.

Больше всего денег в бюджет заложили на образование, также в приоритете бюджета транспорт, дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита.

В частности, на образование в 2022 году столица направит 26,4 миллиарда гривен – 39% всех расходов городского бюджета. На транспорт и дорожное хозяйство из городского бюджета выделят 12,9 миллиарда гривен (19,5% бюджета города). На здравоохранение – 5,9 млрд грн, социальную защиту – 5,4 млрд грн, ЖКХ – 5,7 млрд грн, культуру и искусство – более 1,5 млрд грн, физическую культуру и спорт – более 1,4 млрд грн грн.

"Следующий год будет непростым. Нам нужно будет продолжать борьбу с коронавирусом, а также реализовывать запланированные изменения, которые сделают нашу столицу настоящим европейским городом. Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, строительство и реконструкцию детсадов и школ, больниц, обустройство киевских парков и скверов", – прокомментировал принятие бюджета мэр Киева Виталий Кличко.

В КГГА добавили, что в 2022 году в Киеве минимальная заработная плата, указанная в бюджете, – 6,7 тысячи гривен, средняя заработная плата – 23 029 гривен.

В 2022 году в столице также существенно повысят тарифы на проезд в общественном транспорте. Сначала городские власти планировали поднять цены на проезд до 20 гривен с 1 января 2022 года.

Но позже Кличко заявил, что вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте не будет рассматриваться до конца отопительного сезона.

По словам мэра, власти города постоянно компенсируют разницу между действующим тарифом на проезд и его экономически обоснованным уровнем.

В Киевской городской государственной администрации добавили, что подорожание проезда в общественном транспорте Киева можно удержать только за счет налогов киевлян.

Чтобы не повышать стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве, КГГА выделит из городского бюджета 500 миллионов гривен коммунальным предприятиям "Киевпастранс" и "Киевметрополитен" как дотацию на компенсацию тарифа на проезд в коммунальном транспорте.

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