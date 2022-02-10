"Это банальное использование студенческой массы в политических целях", – политолог о пикетах студентов НаУКМА

Старые политики, представители либеральных кругов, которых в Украине называют "соросятами", руками студентов пытаются вернуть себе министерское кресло. Так события вокруг выборов ректора Киево-Могилянской академии, переросшие в пикеты с требованием об отставке министра образования Сергея Шкарлета, характеризует политолог, выпускник "Могилянки" Руслан Бортник.

"Напомню вам, что представители партии ("Голос" – Delo.ua) пытались не допустить назначение Шкарлета на должность, и это банальная борьба за должность министра образования и науки с использованием студенческой массы", — сказал Бортник.

Он считает, что происходящее сейчас вокруг выборов в "Могилянке" частью политической борьбы за кресло министра образования.

"Борьба идет между украинским научным образовательным сегментом, национальным и теми силами в образовании, которые ориентированы на ультралиберальные круги западных партнеров. Кто-то называет их "соросятами", это неправильное определение, но знакомое украинцам. Так вот, эти либеральные круги, которые раньше имели того же Квита министром на этом посту, другие фигуры, долгое время реформировали и контролировали украинское образование, а сегодня пытаются использовать любой кризис, чтобы просто сменить министра и поставить туда свою фигуру, а студентами прикрываются", – говорит эксперт.

Бортник считает, что студентами легко манипулировать.

"Я сам выпускник Киево-Могилянской академии, я знаю, что настроения разные внутри университета, но студенты радикально настроены, и молодежь часто не имеет опыта, знаний, информации, чтобы принять взвешенное решение. И ими легко манипулируют. Особенно люди, которые занимаются образовательными процессами", — пояснил он.

Комментируя инцидент с похищением урн для голосования в НаУКМА, Бортник отметил необходимость привлечения к ответственности, в частности, и менеджмента академии, отвечавшего за проведение выборов.

"Если мы говорим об урнах, то, извините, урну украли не у Минобразования, ее украли в Могилянской академии. Так, может, за это должен понести ответственность менеджмент университета, который должен обеспечить охрану и соблюдение админпроцедур? Может, этот вопрос проблема полиции? Должен ли сам министр стоять и охранять эти урны? Понятно, что это абсолютно манипулятивный вопрос, и, опираясь на часть единомышленников внутри власти, в ВР, просто студенческими руками старые политики, которые за этим стоят, пытаются бороться за министерское кресло", — резюмировал политический эксперт.

Напомним, во время второго тура выборов в НаУКМА с участка была похищена урна с бюллетенями. Ее вернули через некоторое время поврежденной. Другую урну неизвестные залили зеленой краской.

Тем не менее, избирательный комитет провел подсчет бюллетеней и объявил о победе на выборах Сергея Квита.

В Минобразования не согласились с этим и издали приказ о новых выборах.

Протестуя против этого, студенты НаУКМА начали устраивать забастовки с требованием к Минобразования признать победу Квита, а министра образования уволить.