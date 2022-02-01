Госпотребслужба в 2021 году вернула потребителям почти 11,5 млн грн

В 2021 году Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпотребслужба) вернула потребителям 11,4 млн грн, что на 1,2 млн грн больше, чем в 2020 году.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

Как заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, это свидетельствует об увеличении эффективности работы по защите прав потребителей.

"Потребители в Украине стали чаще жаловаться на нарушения своих прав. За прошлый год количество рассмотренных жалоб выросло на 21%", – отметила Магалецкая.

Всего за 2021 год в Госпотребслужбу поступило почти 25 тысяч обращений, жалоб, заявлений и предложений от потребителей, большинство которых касалось качества непродовольственных товаров и предоставленных услуг.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в заведениях торговли и общепита Украины зафиксировано 980 нарушений, связанных с оборотом фальсифицированного сливочного масла.

Напомним, в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины", который реализуется совместно со Всемирным банком, проводится подготовительная работа по строительству пограничных инспекционных постов.

Программа предусматривает строительство десяти таких постов до конца 2023 года.

Пограничные инспекционные посты будут контролировать безопасность пищевых продуктов, основываясь на требованиях и лучших практиках ЕС, и отслеживать соответствие продукции санитарным и фитосанитраним мероприятиям.