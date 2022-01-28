Госпродпотребслужба за 2021 год конфисковала 13 тонн фальсифицированного масла

В 2021 году в заведениях торговли и общепита Украины зафиксировано 980 нарушений, связанных с оборотом фальсифицированного сливочного масла.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы на своей странице в Facebook.

"Приостановлено обращение 6 тонн и изъято из обращения 13 тонн сливочного масла. Принято 70 решений о временном прекращении производства пищевых продуктов", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в прошлом году Госпродслужба провела более 20 тысяч мониторингов и проверок предприятий, которые занимаются производством и оборотом пищевых продуктов.

В результате проверок, было обнаружено и изъято из оборота 19 тонн неправильно маркированных пищевых продуктов.

"19 тонн продуктов, которые не отвечали требованиям законодательства, не попали к украинцам", – рассказала глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Кроме того, во время осуществления внеплановых мер государственного контроля было отобрано 4 тысячи 65 образцов молочной продукции и по результатам лабораторных исследований в 91 случае обнаружены жиры немолочного происхождения.

Напомним, за пять лет объемы производства сливочного масла жирностью менее 85% в Украине снизились на 35%, а за последний год на 19%.

В частности, из-за высоких цен на газ с января сократил производство с последующим его прекращением Пирятинский сырзавод (Полтавская область).