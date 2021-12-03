Готовы отдать свой паспорт и телефон: каждый четвертый украинец соглашается на рискованное предложение о работе

Каждый четвертый украинец старше 14 лет готов принять сомнительное предложение о работе в другом населенном пункте или за рубежом. В частности, граждане соглашаются на неофициальное трудоустройство и даже готовы отдать свой паспорт, телефон и личные вещи работодателю.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провела компания Info Sapiens по заказу Международной организации по миграции (МОМ), Агентства ООН по миграции в Украине на финансирование Агентства США по международному развитию (USAID) в сентябре–октябре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

Выяснилось, что каждый четвертый украинец соглашается на работу, зная, что его закроют в помещении и он не сможет из него выйти в течение определенного времени. Иногда ради работы украинцы соглашаются незаконно пересечь границу.

Вместе с тем исследование показало, что около 46 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми в течение 2019-2021 годов. Из этого числа более 60% украинцев попали к торговцам людьми за рубежом, еще треть — внутри Украины.

В МОМ подсчитали, что в 2021 году почти 1,2 миллиона украинцев работали за границей, что на 11% превышает показатель 2019 года.

"Из этих людей 42% были трудоустроены неофициально (два года назад эта доля составляла 30%). 18% опрошенных отметили, что готовы принять неофициальное предложение работы за границей, а еще больше, 27%, согласились бы работать без оформления трудоустройства в Украине. Эти данные свидетельствуют о том, что люди недооценивают потенциальные риски в собственной стране", — подчеркнули в Минсоцполитики.

В ведомстве уточнили, что в социальном опросе приняли участие 5 228 человек старше 14 лет из каждой области Украины и г. Киева, за исключением не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей, Крыма и города Севастополя.

В 2021 году проходила инспекционная кампания по легализации труда. За три месяца Госслужба труда выявила почти 10 тысяч сотрудников, допущенных к работе без трудовых договоров.

Тогда Министерство экономики заявило, что постепенно решает вопрос с неофициальным трудоустройством. Ведомство заметило положительную динамику по увеличению количества работников, трудоустроенных должным образом.

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