Громадянська журналістика в умовах війни: у Києві пройшов тренінг для регіональних активістів

До столиці приїхали представники підрозділів «Стоп корупції» з різних куточків України

29 та 30 березня у столиці пройшов дводенний тренінг для регіональних представників ВГО "Стоп корупції" на тему "Громадянська журналістика в умовах війни: стійкість і відновлення українських громад". У заході взяли участь близько двох десятків активістів з Харківщини, Чернівців, Чернігівщини, Тернополя, Дніпра, Хмельницьку, Броварів, Львівщини, Миколаївщини та Кременчука.

Про це повідомили у центральному офісі антикорупційної організації.

Співзасновник ''Стоп корупції" Роман Бочкала привітав учасників тренінгу. Джерело: СтопКор

У перший день тренінгу учасників навчання привітали співзасновники "Стоп корупції" журналіст Роман Бочкала і юрист Богдан Хмельницький, а також Голова Правління організації Ігор Бондарчук.

Корупціонери були би раді, якби інститути громадянського суспільства в Україні були звернуті, якби ми всі перетворилися на народонаселення, на худобу, вибачте, як це все на росії відбувається. І тому ми не можемо це собі дозволити. І тому нам треба частіше зустрічатися… Всі 96 осередків, які має насьогодні Всейукраїнська громадська організація "Стоп корупції" - це реально крутий капітал, це головне надбання за ці 10 років. Тому не маємо права зупинятися, маємо рухатись далі Роман Бочкала Співзасновник організації "Стоп корупції"

Він подякував Збройним силам України за можливість зібратись і бути разом, радіти простим речам, наприклад, зустрічі з друзями і колегами.

Співзасновник Богдан Хмельницький додав, що центральний офіс "Стоп корупції" завжди радий допомогти і підставити плече регіональним осередкам, якщо є така потреба.

Співзасновник ВГО ''Стоп корупції'' Богдан Хмельницький привітав учасників тренінгу. Джерело: СтопКор

Ми завжди допоможемо. Юридична допомога, життєва допомога, людська допомога. Знайте, що ми є у вас, і дуже раді, що ви є у нас Богдан Хмельницький Співзасновник ВГО ''Стоп корупції''

Голова правління ВГО ''Стоп корупції'' Ігор Бондарчук. Джерело: СтопКор

Голова Правління громадської організації Ігор Бондарчук зауважив, що такі зустрічі – це певний тімбілдінг, а також можливість обмінятися досвідом, механізмами громадської діяльності. Він підкреслив, що дуже важливо, що навіть під час війни регіональні осередки не припиняють активно працювати.

Ми хочемо дати вам нові знання, які вже освоїли за цей час, хочемо також, щоб ви теж були відкритими: які є ситуації, обставини на місці, ми готові також підтримувати і в контексті волонтерської діяльності, і в контексті військової, і в контексті антикорупційної нашої профільної Ігор Бондарчук Голова Правління громадської організації ''Стоп корупції''

Мета тренінгу – підняти рівень публічності, медійності і впізнаваності регіональних осередків. Бо медійність формує вплив: чим вище медійність, тим більше впливу в громадах, і тим більше регіональні активісти, громадянські журналісти зможуть зробити у своїх регіонах.

Шеф-редакторка СтопКору і СК Лайф Марина Тітова. Джерело: СтопКор

Наша мета – допомогти вам стати лідерами громадської думки у ваших регіонах. Щоб до вас прислухались, щоб ви могли впливати на життя громади Марина Тітова Шеф-редакторка інформаційного порталу "СтопКор"

Під час відкриття тренінгу керівництво організації урочисто оголосило про реєстрацію нового осередку "Стоп корупції" у Дніпрі. Керівництво організації урочисто вручило свідоцтво про реєстрацію і традиційний бокс із брендовою символікою "Стоп корупції" представникам дніпровської команди, які були присутні на тренінгу.

У перший день навчання відбулись робочі наради із редакторами "СтопКору", під час яких громадянські журналісти з регіонів розповіли про актуальні теми, над якими вони працюють, а також обмінялись досвідом роботи.

Джерело: СтопКор

Шеф-редакторка інформаційного порталу "СтопКор" та СК Лайф Марина Тітова та журналістка Дар’я Донцова, яка веде рубрику "Відверті" провели тренінг на тему "Інтерв’ю як жанр журналістики".

Також учасники навчальної програми мали змогу дізнатись, як просувати контент у соцмережах з майстер-класу директорки PR-агенції People media Вікторії Барабаш.

У суботу, 30 березня, представники регіональних осередків "Стоп корупції" дізнались, як створити сюжет на 3-5 хвилин, маючи при собі лише мобільний телефон і ноутбук, а також ознайомляться з особливостями соціальної мережі "ТікТок". А допоміг їм у цьому журналіст та фахівець із контенту у ТікТок Артем Ребров.

Також на представників регіональних осередків чекав тренінг із використання Штучного інтелекту в роботі громадянського журналіста. Тренер, фахівець із ШІ, Богдан Щербаков розповів, як штучний інтелект допомагає в аналітиці, генерації тексту та картинок.

Джерело: СтопКор

Після закінчення дводенного тренінгу усі учасники отримали відповідні сертифікати.

Джерело: СтопКор