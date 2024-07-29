«Ми тут – Північний Форпост»: історія благодійної організації

Війна остаточно та безповоротно змінила Україну. Суспільство стало більш згуртоване, а вітчизняний волонтерський рух став прикладом для людства. По всьому світу українці та небайдужі до нашої держави люди почали відкривати волонтерські об’єднання, благодійні фонди та громадські організації з метою допомоги як Збройним Силам України, так і цивільним українцям. Про Благодійну організацію “Ми Тут – Північний Форпост”, розповідаємо у спецпроєкті “Є сенс допомагати”

Лютий 2022 року можна вважати третім масовим сплеском волонтерського руху за часи незалежної України. Перший був у 2012 році під час проведення чемпіонату Європи з футболу на території України та Польщі, а другий – це 2014 та 2015 роки. Тоді стимулом для розвитку благодійницького руху стали події революції гідності та те, що прийшло за ними.

Наразі волонтерський рух налічує сотні та тисячі організацій і фондів, які працюють задля перемоги України та на благо українців. Серед них є і благодійна організація «Благодійний фонд «Ми Тут – Північний Форпост», – організація, що виросла зі згуртування небайдужих громадян Сумщини до потужного фонду.

Сьогодні членами Фонду є понад 500 постійних волонтерів, а у доробку організації тисячі виготовлених товарів для перемоги та незліченна кількість переданої гуманітарної допомоги цивільним мешканцям Сумщини.

Почав свій шлях «Благодійний фонд «Ми Тут – Північний Форпост» у лютому 2022, з перших днів повномасштабного вторгнення об’єднав у волонтерський рух «МИ ТУТ» небайдужих громадян Сумської області. Основною їхньою метою було тилове забезпечення Сил Оборони України та підтримка цивільних в умовах евакуації й окупації.

«На початку повномасштабного вторгнення нас було 4 – 5 осіб, активних громадян які не могли сидіти склавши руки. Тоді ми активно готували коктейлі молотова, насипали пісок у мішки та облаштовували блокпости», - розповідає Лариса Гніденко, голова благодійної організації «Благодійний фонд «Ми Тут – Північний Форпост».

За словами пані Гніденко назва волонтерського руху була обрана не випадково.

«Після деокупації Сумщини, ми вирішили гуртуватись та активніше допомагати нашим захисникам, адже була надзвичайна потреба у маскувальних ситках, кікіморах та інших засобах маскування. Однією з проблем тоді були диверсійні групи, що постійно перебували у нашій області. Тому, задля надійної конспірації, ми почали між собою говорити: сьогодні – ми тут. Так і виникла назва нашого маленького колективу», - ділиться спогадами Лариса Гніденко.

За понад два роки війна змінилась, змінились потреби військових та підходи для розв'язання нових проблем та викликів.

«Спершу ми плели сітки з нарізаного ганчір’я та різних речей. Звісно, це не можна назвати маскувальною сіткою у сучасному розумінні, проте тоді хлопці були раді й цьому! Час ішов, ми, як організація, росли та збільшувались, почали більше заглиблюватись у тему маскування, вивчати міжнародний досвід та стандарти НАТО. Це було обумовлено змінами у характері бойових дій. Та на сам перед змінились запити від хлопців та дівчат на передовій. Варто зазначити, що ми завжди орієнтуємось саме на запити військових, – зазначає пані Лариса. – Наприклад не так давно ми почали отримувати запити на антидронові сітки та антитепловізорний захист. Це зовсім інший рівень маскування, як з технічної сторони виготовлення, так з точки зору напряму використання.»

20000 квадратних метрів маскувальних матеріалів

За 4 місяці 2024 року одна з шести філій виготовила

Сьогодні у структурі організації працюють понад 500 постійних волонтерів у 6 філіях.

Проте, є у благодійної організації й деякі обмеження. Так, БО «Благодійний фонд «Ми Тут – Північний Форпост» не збирає гроші на технічне обладнання для військових.

«Дрони, тепловізори та інші суто електронні прилади ми не купуємо та не збираємо на них гроші. Ми збираємо лише на матеріали з яких виготовляємо те, що треба військовим, з якими ми маємо прямий контакт», - розповідає Лариса Гніденко.

Саме зважаючи на потребу у постійному зборі коштів та придбанні матеріалів, часто – імпортних, благодійники дуже ретельно обирали банк, що стане їхнім партнером.

«Ми ретельно аналізували весь ринок банківських послуг України. Адже для якісної волонтерської діяльності потрібно враховувати багато аспектів: тарифний пакет та умови обслуговування, бекграунд фінустанови та її репутацію. Тож вибір Sense Bank – був свідомим та зваженим, — зазначає пані Лариса. – Річ у тім, що для донорів надзвичайно важливо розуміти з якою фінустановою співпрацює благодійна організація. Sense Bank – це на 100% український надійний банк, який цілком задовольняє як наші потреби, так і запити наших меценатів».

У фінустанові зазначили, що спеціально для благодійних та волонтерських організацій було розроблено спеціальний тарифний пакет.

«Тарифний пакет «Благо» - це збалансований банківський продукт який направлено на розв'язування проблем благодійників. Його умовами передбачено нульову комісію за обслуговування. Крім того, у тарифного плану є низка переваг для клієнтів з волонтерською направленістю, а саме: нульова комісія за готівкове поповнення поточного рахунку та внесення коштів третіми особами, не тарифікуються перекази коштів на рахунки фізичних осіб», - поділилась з нами Яна Шумунова, в.о. Директорки малого та середнього бізнесу Sense Bank.

Банк дійсно ретельно пропрацював пропозицію для благодійних організацій та волонтерських фондів. Так, в рамках тарифного пакета «Благо», окрім вже зазначеного, передбачено і такі переваги як зменшений тариф за видачу готівкової гривні з рахунку купівлю та продаж іноземної валюти та валютні платежі.

Пані Шумунова зазначає, що працювати у напрямку розширення можливостей для волонтерів особливо приємно.

«Для нас надзвичайно важливо робити все від нас залежне задля наближення перемоги. Допомагати війську та волонтерам це не просто обов’язок всього свідомого бізнесу, а ще й надзвичайно приємно. Вся наша команда постійно намагається покращити умови обслуговування таких клієнтів як БО «Благодійний фонд «Ми Тут – Північний Форпост», - каже Яна Шумунова.

«Я пишаюся своїм містом та своїми людьми, — продовжує Лариса Гніденко. – Вони неймовірні. Та попри це ми знов і знов закликаємо всіх небайдужих громадян долучатись до лав БО «Благодійний фонд «Ми Тут – Північний Форпост», адже допоки йде війна у нас завжди буде потреба у людях, готових працювати задля перемоги та у коштах».

Всі охочі долучитись до лав небайдужих сумчан можуть звернутись за адресами осередків у Сумах: вул. Героїв Крут, 36В, пр-т М. Лушпи, 8, вул. Сумської артбригади, 7, вул. Г. Кондратьєва, 140, провулок Гетьманський.

Допомогу можна відправити за реквізитами в Sense Bank:

– Рахунок (IBAN): UA873003460000026000000006985

ЄДРПОУ: 44811964

Отримувач: БО «БФ «МИ ТУТ – ПІВНІЧНИЙ ФОРПОСТ»

Призначення платежу: Благодійна пожертва

МФО Банку: 300346