Официант отказался обслуживать на украинском языке, собственник его поддержал: в Виннице ресторан попал в скандал

В Виннице в одном из ресторанов итальянской кухни официант ушел от посетителей после того, как они попросили его обслуживать на украинском языке.

Посетительница заведения Юлия Рюхова сообщила в своем Facebook, что в ресторане Pasta e Vino — Piazza Beatrice после просьбы общаться на украинском официант ответил, что общение на русском языке "это его конституционное право", и отказался обслуживать посетителей.

Когда супруги Рюховы позвали администратора, она "сказала, что он из Донецка. Правда, непонятно почему это позволяет ему нарушать украинское законодательство".

Скрин поста из Facebook

Муж Юлии написал в Google Maps отзыв о работе ресторана. В ответ администрация заведения назвала оценку Михаила Рюхова «политически мотивированной и добавила: "Предлагаем сразу переходить на итальянский. Мы все-таки итальянский ресторан".

Отзыв в GoogleMaps

Напомним, с 16 января 2021 года все поставщики услуг в стране, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке. В соответствии со статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", где бы гражданин ни получал услугу ㅡ в ресторане, супермаркете, банке, кафе или интернет-магазине ㅡего должны обслуживать на украинском языке.

Информация может также дублироваться на иностранном языке, а по персональной просьбе клиента его могут обслуживать на языке, приемлемом для обеих сторон

С 1 сентября 2020 года все школы страны проводят обучение на украинском языке, а с июля 2022 года должны начать действовать штрафы для госслужащих за нарушение норм языкового закона – они составят от 3 400 грн до 6 800 грн.