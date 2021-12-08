Як пандемія зробила телемедицину в Україні потужним цифровим інструментом і конкурентом традиційним медпослугам

Вже зараз розробники телемедичних рішень по всьому світу шукають будь-які можливості для розширення послуг телемедицини.

Ще з початком пандемії COVID-19 стало зрозумілим, що попит на усі віддалені сервіси, чи то доставка їжі, чи програми відеозв’язку, зросте у світі з небувалою швидкістю. Не стала виключенням і телемедицина. Перед обличчям стрімкого поширення коронавірусу в 2019 році світові системи охорони здоров’я кинулися втілювати в життя віртуалізовані підходи до лікування, які не тільки мінімізували необхідність фізичних зустрічей між пацієнтами і лікарями, а й значно економили час останніх. А після того, як ВООЗ згадала телемедицину серед основних сервісів у рекомендаціях "Посилення реагування систем охорони здоров'я на Covid-19", багато країн в екстреному порядку ще й прийняли заходи з ослаблення законодавства, що регулює дану галузь, та оперативно включили онлайн-консультації пацієнтів у страхові програми.

Так, наприклад, після того, як Baidu Health, одна з найбільших інтернет-корпорацій Китаю, підписала контракт з урядом для втілення в країні технологій віртуального лікування, Національна агенція медичного страхування погодилася оплачувати віртуальні консультації пацієнтів.

Наслідуючи приклад Китаю, в тому ж році за наказом експрезидента США Дональда Трампа в країні випустили так званий "безпрецедентний набір тимчасових регулюючих заходів", які дозволяють надавати понад 80 додаткових послуг за допомогою телемедицини.

На 1000% зросли показники користування платформами телемедицини серед лікарів і в Шотландії. Місцеві лікарі кажуть, що завдяки Covid-19 співвідношення ризику та користі для віртуальної охорони здоров’я значно змінилося і вся бюрократія раптом скоротилася.

Переключилися на віртуальну охорону здоров’я у відповідь на Covid-19 й індійські постачальники медичних послуг. Також цифрові медичні технології втілюються в Південній Африці, причому у великій кількості.

Звичайно, що інвестори, побачивши такий попит, почали масово вкладати кошти у health-tech-стартапи. Зокрема, платформи цифрової медицини у 2020 році стали одним із головних бенефіціарів венчурного ринку. Згідно звіту Silicon Valley Bank, підприємства, які працюють в області охорони здоров’я, у 2020 році залучили рекордну суму інвестицій у розмірі $15,3 млрд. А 10% стартапів в сфері охорони здоров’я вже мають бюджет понад $1 млрд.

У 2021 році ринок цифрової медицини продовжував рости. На жаль, точної цифри щодо об’ємів інвестицій в нього ми ще не маємо. Однак, якщо вірити організації з економічного прогнозування Global Market Insights, до 2025 року ріст ринку електронних послуг в області охорони здоров’я досягне $504,4 млрд.

Україна в тренді

Приємно, що весь цей час Україна також не відставала від світових тенденцій в медицині. Так, якщо згадати доковідні части, то раніше телемедичні консультації використовувалися у лікарняній практиці, скоріше, як допоміжний інструмент. Проте зараз ситуація докорінним чином змінилася – телемедицина стає потужним цифровим інструментом, який часто конкурує з традиційними медичними послугами.

Це яскраво демонструють телемедичні системи та мобільні додатки, до яких за останні два роки підключилися десятки тисяч абонентів. Така популярність телемедицини у населення дозволила компаніям працювати не лише з окремими користувачами, а й запроваджувати корпоративні програми, співпрацювати зі страховими компаніями, спортивними федераціями, органами місцевої влади.

Величезний стрибок стався в Україні й у розвитку телемедицини у форматі "лікар-лікар". У 2021 році буквально за місяці в регіонах вдалося не просто відкрити кабінети телемедицини, але й розгорнути справжні професійні телемедичні мережі, які охоплюють медустанови навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Яскравий тому приклад — Запорізька область. Тут за сприяння обласної влади телемедична мережа була створена всього за 39 днів. Щобільше, на базі Запорізької обласної клінічної лікарні відкрили другий в Україні професійний телемедичний центр, який координує надання всіх телемедичних консультацій в області. Загалом, за рік тільки наша компанія розгорнула телемедичні мережі в Запорізькій, Житомирській, Херсонській та Вінницькій областях. Також наразі завершується підготовка до запуску телемедичної мережі Medinet у Черкаській області.

Завдяки такому стрімкому росту, телемедицина в Україні наразі дозволяє дистанційно забезпечувати цілодобовою підтримкою десятки тисяч пацієнтів з коронавірусною інфекцією. За цей час в країні проведено тисячі й тисячі телемедичних консультацій для пацієнтів з Covid-19, які лікувалися амбулаторно в домашніх умовах.

Також цікавим є факт, що пандемія посприяла тому, що телемедицину оцінили не тільки як систему, призначену для допомоги пацієнтам, які живуть у віддалених населених пунктах, але й як дієвий механізм у системі охорони здоров’я мегаполісу. Адже одним із головних стимулів втілення телемедичних технологій в медицині стала необхідність виграти час на постановку діагнозу, щоб врятувати якомога більше життів і захистити життя жителів великих міст від пандемії. Тому, враховуючи черги, які би утворювалися в медзакладах при відсутності у лікарів можливостей консультувати онлайн, значення телемедицини у мегаполісах особливо відчутне.

Чого чекати у 2022 році

Не дивлячись на масову вакцинацію, стає очевидним, що у 2022 році ми продовжимо боротися з коронавірусом, а він продовжить впливати на рішення у сфері цифрової медицини. Враховуючи це, завдання розробників – навчити користуватися інструментами телемедицини якомога більше і лікарів, і пацієнтів, адже у користі віддалених консультацій громадяни могли переконатися не тільки під час діагностики та лікування коронавірусної інфекції, але й коли зверталися до лікарів з інших причин.

Усі вже зрозуміли, що головна перевага телемедицини – це відсутність прямих контактів при інфекційних захворюваннях та економія часу, коли навіть в межах одного міста не потрібно стояти в часових корках чи в чергах на прийом до лікаря.

Тому зараз розробники телемедичних рішень по всьому світу шукають будь-які можливості для розширення послуг телемедицини.

Наприклад, зараз їхня увага зосереджена на можливостях використання пацієнтами персональних гаджетів та медичних пристроїв вдома, щоб вимірювати артеріальний тиск, температуру, частоту серцебиття і передавати ці результати за допомогою телемедичних рішень для аналізу своєму лікарю.

За допомогою телемедицини вони повинні мати можливість також запланувати свій прийом у лікаря, якщо відчувають нездужання. А постачальник послуг – лікар отримати доступ до поточних даних пацієнта та надати консультацію.

Велику надію розробники телемедичних рішень покладають і на штучний інтелект. Наприклад, ШІ може давати підказки, які полегшать лікарям збір історії хвороби під час прийому за допомогою телемедицини. А саме, він може динамічно вносити корективи у запитання до пацієнта на підставі його відповідей. Алгоритми штучного інтелекту можуть також допомагати з діагностикою захворювань під час телемедичних консультацій, особливо це стосується меланоми. Ще ряд інструментів із застосуванням ШІ можуть надавати персоналізовані нагадування щодо прийому лікарських препаратів та рекомендувати необхідність перевірки стану пацієнта на основі персональних даних, отриманих в результаті моніторингу з тих же гаджетів.

Моніторинг за допомогою телемедичних рішень може допомогти пацієнтам та лікарям взаємодіяти для лікування хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, діабет чи астма. Також медпрацівники можуть стежити за станом пацієнтів, які перебувають удома після стаціонарного лікування або на реабілітації після травми.

У цьому, до речі, знову може допомогти ШІ, який відстежуватиме температуру пацієнтів на регулярній основі після операції та дозволить лікарям швидко реагувати у разі інфекції. Всі ці можливості особливо корисні для пацієнтів, які проживають далеко від медичних закладів.