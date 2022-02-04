ПриватБанк начал оформлять карточки "е-Поддержка" для подростков

ПриватБанк начал оформление специальных цифровых карт "е-Поддержка" для граждан Украины в возрасте от 14 лет, имеющих "зеленый" Covid-сертификат в приложении "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Подростки, которые уже являются клиентами банка, смогут открыть карту "е-Поддержка" за несколько кликов в мобильном банке "Приват24".

Для этого нужно обновить приложение, зайти во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "е-Поддержка".

Для зачисления тысячи гривен достаточно перейти по ссылке в приложение "Дія" и подать заявку на выплату пособия на карту ПриватБанка.

Если ребенку уже исполнилось 14 лет и он еще не пользуется карточками ПриватБанка, необходимо пройти идентификацию в любом отделении ПриватБанка, имея при себе ИНН и паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

После этого остается зарегистрироваться в "Приват24" и оформить карту "е-Поддержка".

По данным ПриватБанка, на сегодняшний день украинцы оформили в ПриватБанке более 5 миллионов цифровых карточек "е-Поддержка" для получения государственной помощи вакцинированным гражданам.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым расширил программу "е-Поддержка". В частности, украинцы, которые вакцинировались против коронавируса, в возрасте от 14 лет также начнут получать по тысяче гривен.

Использовать средства можно на сферу образования (в том числе для оплаты получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях), для оплаты питания и проживания в общежитиях учебных заведений, приобретения школьных принадлежностей и канцелярских изделий.