Салюти під час війни: як в Україні карають за забавки з піротехнікою та в яких областях найбільше порушників

Понад два десятка судових вироків через використання феєрверків знайдено у судовому реєстрі. У переважній більшості справ порушники отримали адміністративні покарання та сплатили штрафи від 51 грн до 34 тисяч грн. Проте наявні й випадки із термінами за ґратами.

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Про це повідомляє "Опендатабот".

Найчастіше запускають феєрверки у Києві

Попри заборону, деякі громадяни продовжували користуватись піротехнічними засобами задля забавки.

За даними аналітиків, щонайменше у 21 випадку українці отримали покарання за використання піротехніки, зокрема, салютів від початку повномасштабного вторгнення.

"За даними пошуковика по судовому реєстру, найчастіше святкували із феєрверками у Києві — 5 судових рішень. Друге місце антитопу розділили між собою Дніпропетровщина та Одещина — по 4 справи. Третє місце посідає Харківщина — 3 судових вироки", - зауважують в "Опендатабот".

Там додають, що пік порушень припав на серпень та січень 2023 року. 57% справ класифікуються, як адмінправопорушення, а інші 43% — як кримінальні.

Як карають за використання феєрверків у воєнний час?

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни карають штрафами, виправними роботами або ж ув’язненням.

"У залежності від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 грн до 34 000 грн. Варто зазначити, що, переважно, порушники забавлялись піротехнікою у стані алкогольного сп’яніння — цю обставину судді вважали обтяжувальною", - підкреслюють в "Опендатабот".

За даними аналітиків, найбільші штрафи виписали на Одещині та у Києві. А ось на Полтавщині за забавки з піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт.

"Один із випадків, коли порушника позбавили волі за використання піротехніки, стався в Одесі у лютому 2023 року. Чоловік, який вже мав «умовний» термін, вирішив запустити салюти. У результаті порушник потрапив за ґрати на 5 років та 3 місяці", - повідомляють аналітики.

Ще у трьох випадках порушники отримали «умовні» покарання: два роки та рік з випробувальним терміном. В усіх справах салюти запускались під впливом алкоголю у людних місцях або ж навіть з вікна багатоповерхівки.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні було заборонено користуватись піротехнічними засобами, як-от салютами та феєрверками. А у травні 2023 року вступив у дію закон, який забороняє на час дії воєнного стану продаж та використання більшості піротехнічних виробів, з феєрверками включно.