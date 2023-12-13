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Салюты во время войны: как в Украине наказывают за использование пиротехники и в каких областях больше всего нарушителей
Более двух десятков судебных приговоров из-за использования фейерверков найдены в судебном реестре. В подавляющем большинстве дел нарушители получили административные наказания и уплатили штрафы от 51 до 34 тысяч грн. Однако имеются и случаи со сроками за решеткой.
Об этом сообщает "Опендатабот".
Чаще всего запускают фейерверки в Киеве
Несмотря на запрет, некоторые граждане продолжали пользоваться пиротехническими средствами для развлечения.
По данным аналитиков, по меньшей мере в 21 случае украинцы получили наказание за использование пиротехники, в частности салютов с начала полномасштабного вторжения.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"По данным поисковика по судебному реестру, чаще всего праздновали с фейерверками в Киеве - 5 судебных решений. Второе место антитопа разделили между собой Днепропетровщина и Одесщина - по 4 дела. Третье место занимает Харьковщина - 3 судебных приговора", - отмечают в "Опендатабот".
Там добавляют, что пик нарушений пришелся на август и январь 2023 года. 57% дел классифицируются как админправонарушения, а остальные 43% — как уголовные.
Как наказывают за использование фейерверков в военное время?
В целом за использование пиротехники в Украине во время войны наказывают штрафами, исправительными работами или заключением.
"В зависимости от обстоятельств и тяжести нарушения, суды назначали различные штрафы: от 54 грн до 34 000 грн. Стоит отметить, что, в основном, нарушители забавлялись пиротехникой в состоянии алкогольного опьянения - это обстоятельство судьи считали отягчающим", - подчеркивают. Опендатабот".
По данным аналитиков, самые большие штрафы выписали в Одесской области и в Киеве. А вот на Полтавщине за игрушки с пиротехникой нарушителю присудили 40 часов публичных работ.
"Один из случаев, когда нарушителя лишили свободы за использование пиротехники, произошел в Одессе в феврале 2023 года. Человек, уже имевший «условный» срок, решил запустить салюты. В результате нарушитель попал за решетку на 5 лет и 3 месяца", - сообщают аналитики.
Еще в трех случаях нарушители получили условные наказания: два года и год с испытательным сроком. Во всех делах салюты запускались под влиянием алкоголя в людных местах или даже из окна многоэтажки.
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украине было запрещено пользоваться пиротехническими средствами, например салютами и фейерверками. А в мае 2023 вступил в действие закон, запрещающий на время действия военного положения продажи и использование большинства пиротехнических изделий, с фейерверками включительно.