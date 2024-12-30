Сила допомоги: як Kernel підтримує Україну через соціальні ініціативи

Війна продовжує впливати як на життя українців, так і на масштабні бізнес-стратегії. Для багатьох українських компаній інтегрування оборонних та соціальних ініціатив у діяльність стало новою нормою.

Kernel — провідний світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зернових з України — від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує сили оборони та цивільних. Крім того, компанія адаптувала корпоративну соціальну відповідальність, спрямовуючи ресурси на проєкти з реінтеграції ветеранів, підтримку місцевих громад, ініціативи з допомоги пораненим бійцям у шпиталях.

"За майже три роки від початку повномасштабної війни Kernel спрямував понад 3 млрд грн на допомогу військовим та цивільним, які постраждали від воєнних дій. З перших днів ми усвідомили, що можемо підтримувати ЗСУ без посередників, адже маємо достатньо компетенції, звʼязків та знань, щоб напряму закуповувати все необхідне і передавати бійцям. Ми продовжуємо робити це і тепер. Водночас постійно розвиваємо наявні напрями та шукаємо нові шляхи підтримки військових, ветеранів, їхніх родин і мешканців громад, де ми присутні. Адже великий бізнес завжди є прикладом соціальної відповідальності та ініціатором змін", — говорить Катерина Співакова, директорка з комунікацій та взаємодії з урядом Kernel.

Масштабна і системна допомога ЗСУ у Kernel розпочалася з підтримки мобілізованих співробітників, а згодом розширилася на окремі бригади. Натепер агрохолдинг забезпечує підрозділи української армії потрібною технікою та обладнанням і напряму допомагає кільком бригадам: 72-й окремій механізованій бригаді, 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

Проте згодом підтримка військових вийшла за межі матеріальної допомоги. Компанія започаткувала проєкт, у межах якого співробітники відвідують у шпиталях по всій Україні поранених бійців.

Проєкт "Корпоративний волонтер": підтримка поранених

Військові, що потрапляють у шпиталі після поранень, часто залишаються сам на сам, перебуваючи далеко від дому та близьких. Kernel ініціював проєкт з корпоративного волонтерства: співробітники компанії відвідують поранених, щоб надавати їм необхідну моральну та матеріальну підтримку. Десятки людей у регіонах присутності агрокомпанії вже долучилися до проєкту "Корпоративний волонтер".

Під час відвідин бійців працівники Kernel передають їм спеціально підготовлені пакунки "Відновлення": адаптивний одяг, білизну, взуття, засоби гігієни, книги, вітаміни тощо. Там усе найнеобхідніше для пораненого, який потрапляє до лікарні буквально з поля бою. Крім цього, до пакета додають малюнки від дітей співробітників — саме ці зображення, за словами самих військових, надають найбільше натхнення та сил одужати.

До проєкту вже долучилося понад 50 волонтерів-співробітників компанії, які відвідали більш як 300 військових. Проєкт виявився важливим не лише для поранених, а й став терапевтичним для самих волонтерів, допомагаючи їм відчути свій внесок щирої людської взаємодії та уваги.

Підтримка ветеранів у Kernel: комплексний підхід для ефективної реінтеграції

Kernel також активно впроваджує програми підтримки ветеранів-співробітників, забезпечуючи їхню інтеграцію у цивільне середовище. Натепер на захист України стали понад 870 співробітників компанії, а ветеранами є більш як 100 героїв.

"Усі ветерани повинні відчувати підтримку й упевненість у майбутньому. Саме тому ми будуємо системний підхід, залучаючи їхні родини, створюючи комфортні умови для реабілітації та допомагаючи адаптуватися до мирного життя. Це не лише турбота про людей сьогодні, а й інвестиція у наше спільне майбутнє. Ми як великий роботодавець розпочали з себе і готові ділитися досвідом", — зазначає Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel.

Головний принцип роботи компанії у цьому напрямі — "Нічого для ветеранів без ветеранів". Це означає їхнє залучення до всіх етапів процесу адаптації — від діагностики психологічного стану до організації соціальних заходів. У компанії функціонує спеціальна програма, яка охоплює чотири напрями:

Психологічна допомога. Kernel співпрацює з професійними психологами, які пропонують унікальні методики. Ветерани проходять діагностику, після якої отримують індивідуальний супровід. Фізична реабілітація. Працівники-ветерани можуть скористатися санаторно-курортним лікуванням, яке охоплює роботу з психологами та фізіотерапевтами. Фінансова підтримка. Компанія допомагає утримувати родини мобілізованих співробітників та забезпечує працівників необхідними засобами самооборони. Юридична допомога. Ветерани та їхні родини отримують консультації від корпоративних юристів для розв’язання правових питань.

У Kernel також запроваджений окремий сценарій підтримки для тимлідів, які мають ветеранів у командах. Він передбачає регулярні особисті зустрічі для моніторингу їхнього стану, професійної діяльності та потреб.

Особливу увагу компанія приділяє створенню ветеранської спільноти. Організовуються офлайн-зустрічі, терапевтичні заходи та неформальні активності, як-от риболовля чи відвідування театру. Крім того, функціонує ветеранський Telegram-канал, де колеги можуть підтримувати одне одного. До роботи з ветеранами залучені і самі ветерани, і їхні дружини. Серед понад 400 учасників програми також працівники компанії — HR-менеджери, топменеджери, колеги.

Більше соціальних проєктів попереду

Kernel не тільки створює, а й підтримує соціальні ініціативи, спрямовані на допомогу військовим. Їхні формати різноманітні та всеосяжні. Окрім роботи з ветеранами у команді, є кілька потужних зовнішніх проєктів. Наприклад, одна з унікальних ініціатив, яку підтримує компанія, — Pototskyi Fight Club. Це боксерський клуб, який допомагає ветеранам реінтегруватися у цивільне життя через спорт. Бокс як вид фізичної активності допомагає зняти стрес, сприяє фізичній реабілітації та забезпечує комфортне середовище для соціалізації. Військовослужбовці на ротації та у відпустці, військові, які у мирний час були спортсменами, а також курсанти тренуються у клубі безплатно.

Ще одна з ініціатив, цінності якої поділяє Kernel, — благодійний проєкт "Гастросенси". Він об’єднує жінок-цивільних, військовослужбовиць і ветеранок за спільним приготуванням страв української кухні. Такі майстер-класи створюють простір для спілкування, натхнення та підтримки жінок.

Водночас Kernel продовжує шукати нові напрями та проєкти для підтримки українців, як військових, так і цивільних. Постійне удосконалення соціальних програм допомагає підвищувати стійкість та обороноздатність країни, а також зміцнювати її зсередини. Таким чином Kernel на практиці доводить, що соціальна відповідальність бізнесу є рушієм позитивних змін у суспільстві, що особливо важливо тепер, у період воєнного стану.