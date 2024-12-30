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Сила допомоги: як Kernel підтримує Україну через соціальні ініціативи
Війна продовжує впливати як на життя українців, так і на масштабні бізнес-стратегії. Для багатьох українських компаній інтегрування оборонних та соціальних ініціатив у діяльність стало новою нормою.
Kernel — провідний світовий виробник та експортер соняшникової олії, найбільший експортер зернових з України — від перших днів повномасштабного вторгнення підтримує сили оборони та цивільних. Крім того, компанія адаптувала корпоративну соціальну відповідальність, спрямовуючи ресурси на проєкти з реінтеграції ветеранів, підтримку місцевих громад, ініціативи з допомоги пораненим бійцям у шпиталях.
"За майже три роки від початку повномасштабної війни Kernel спрямував понад 3 млрд грн на допомогу військовим та цивільним, які постраждали від воєнних дій. З перших днів ми усвідомили, що можемо підтримувати ЗСУ без посередників, адже маємо достатньо компетенції, звʼязків та знань, щоб напряму закуповувати все необхідне і передавати бійцям. Ми продовжуємо робити це і тепер. Водночас постійно розвиваємо наявні напрями та шукаємо нові шляхи підтримки військових, ветеранів, їхніх родин і мешканців громад, де ми присутні. Адже великий бізнес завжди є прикладом соціальної відповідальності та ініціатором змін", — говорить Катерина Співакова, директорка з комунікацій та взаємодії з урядом Kernel.
Масштабна і системна допомога ЗСУ у Kernel розпочалася з підтримки мобілізованих співробітників, а згодом розширилася на окремі бригади. Натепер агрохолдинг забезпечує підрозділи української армії потрібною технікою та обладнанням і напряму допомагає кільком бригадам: 72-й окремій механізованій бригаді, 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр" та 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді.
Проте згодом підтримка військових вийшла за межі матеріальної допомоги. Компанія започаткувала проєкт, у межах якого співробітники відвідують у шпиталях по всій Україні поранених бійців.
Проєкт "Корпоративний волонтер": підтримка поранених
Військові, що потрапляють у шпиталі після поранень, часто залишаються сам на сам, перебуваючи далеко від дому та близьких. Kernel ініціював проєкт з корпоративного волонтерства: співробітники компанії відвідують поранених, щоб надавати їм необхідну моральну та матеріальну підтримку. Десятки людей у регіонах присутності агрокомпанії вже долучилися до проєкту "Корпоративний волонтер".
Під час відвідин бійців працівники Kernel передають їм спеціально підготовлені пакунки "Відновлення": адаптивний одяг, білизну, взуття, засоби гігієни, книги, вітаміни тощо. Там усе найнеобхідніше для пораненого, який потрапляє до лікарні буквально з поля бою. Крім цього, до пакета додають малюнки від дітей співробітників — саме ці зображення, за словами самих військових, надають найбільше натхнення та сил одужати.
До проєкту вже долучилося понад 50 волонтерів-співробітників компанії, які відвідали більш як 300 військових. Проєкт виявився важливим не лише для поранених, а й став терапевтичним для самих волонтерів, допомагаючи їм відчути свій внесок щирої людської взаємодії та уваги.
Підтримка ветеранів у Kernel: комплексний підхід для ефективної реінтеграції
Kernel також активно впроваджує програми підтримки ветеранів-співробітників, забезпечуючи їхню інтеграцію у цивільне середовище. Натепер на захист України стали понад 870 співробітників компанії, а ветеранами є більш як 100 героїв.
"Усі ветерани повинні відчувати підтримку й упевненість у майбутньому. Саме тому ми будуємо системний підхід, залучаючи їхні родини, створюючи комфортні умови для реабілітації та допомагаючи адаптуватися до мирного життя. Це не лише турбота про людей сьогодні, а й інвестиція у наше спільне майбутнє. Ми як великий роботодавець розпочали з себе і готові ділитися досвідом", — зазначає Наталія Теряхіна, директорка з персоналу Kernel.
Головний принцип роботи компанії у цьому напрямі — "Нічого для ветеранів без ветеранів". Це означає їхнє залучення до всіх етапів процесу адаптації — від діагностики психологічного стану до організації соціальних заходів. У компанії функціонує спеціальна програма, яка охоплює чотири напрями:
- Психологічна допомога. Kernel співпрацює з професійними психологами, які пропонують унікальні методики. Ветерани проходять діагностику, після якої отримують індивідуальний супровід.
- Фізична реабілітація. Працівники-ветерани можуть скористатися санаторно-курортним лікуванням, яке охоплює роботу з психологами та фізіотерапевтами.
- Фінансова підтримка. Компанія допомагає утримувати родини мобілізованих співробітників та забезпечує працівників необхідними засобами самооборони.
- Юридична допомога. Ветерани та їхні родини отримують консультації від корпоративних юристів для розв’язання правових питань.
У Kernel також запроваджений окремий сценарій підтримки для тимлідів, які мають ветеранів у командах. Він передбачає регулярні особисті зустрічі для моніторингу їхнього стану, професійної діяльності та потреб.
Особливу увагу компанія приділяє створенню ветеранської спільноти. Організовуються офлайн-зустрічі, терапевтичні заходи та неформальні активності, як-от риболовля чи відвідування театру. Крім того, функціонує ветеранський Telegram-канал, де колеги можуть підтримувати одне одного. До роботи з ветеранами залучені і самі ветерани, і їхні дружини. Серед понад 400 учасників програми також працівники компанії — HR-менеджери, топменеджери, колеги.
Більше соціальних проєктів попереду
Kernel не тільки створює, а й підтримує соціальні ініціативи, спрямовані на допомогу військовим. Їхні формати різноманітні та всеосяжні. Окрім роботи з ветеранами у команді, є кілька потужних зовнішніх проєктів. Наприклад, одна з унікальних ініціатив, яку підтримує компанія, — Pototskyi Fight Club. Це боксерський клуб, який допомагає ветеранам реінтегруватися у цивільне життя через спорт. Бокс як вид фізичної активності допомагає зняти стрес, сприяє фізичній реабілітації та забезпечує комфортне середовище для соціалізації. Військовослужбовці на ротації та у відпустці, військові, які у мирний час були спортсменами, а також курсанти тренуються у клубі безплатно.
Ще одна з ініціатив, цінності якої поділяє Kernel, — благодійний проєкт "Гастросенси". Він об’єднує жінок-цивільних, військовослужбовиць і ветеранок за спільним приготуванням страв української кухні. Такі майстер-класи створюють простір для спілкування, натхнення та підтримки жінок.
Водночас Kernel продовжує шукати нові напрями та проєкти для підтримки українців, як військових, так і цивільних. Постійне удосконалення соціальних програм допомагає підвищувати стійкість та обороноздатність країни, а також зміцнювати її зсередини. Таким чином Kernel на практиці доводить, що соціальна відповідальність бізнесу є рушієм позитивних змін у суспільстві, що особливо важливо тепер, у період воєнного стану.