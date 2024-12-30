Сила помощи: как Kernel поддерживает Украину через социальные инициативы

Война продолжает оказывать влияние как на жизнь украинцев, так и на масштабные бизнес-стратегии. Для многих украинских компаний интеграция оборонных и социальных инициатив в деятельность стала новой нормой.

Kernel – ведущий мировой производитель и экспортер подсолнечного масла, крупнейший экспортер зерновых из Украины – с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает силы обороны и гражданских. Кроме того, компания адаптировала корпоративную социальную ответственность, направляя ресурсы на проекты по реинтеграции ветеранов, поддержку местных общин, инициативы помощи раненым бойцам в госпиталях.

"За почти три года с начала полномасштабной войны Kernel направил более 3 млрд грн на помощь военным и гражданским, пострадавшим от военных действий. С первых дней мы осознали, что можем поддерживать ВСУ без посредников, ведь достаточно компетенции, связей и знаний, чтобы напрямую закупать все необходимое и передавать бойцам. развиваем имеющиеся направления и ищем новые пути поддержки военных, ветеранов, их семей и жителей общин, где мы присутствуем. Ведь большой бизнес всегда является примером социальной ответственности и инициатором перемен», — говорит Екатерина Спивакова, директор по коммуникациям и взаимодействию с правительством Kernel.

Масштабная и системная помощь ВСУ в Kernel началась с поддержки мобилизованных сотрудников, а затем расширилась на отдельные бригады. Теперь агрохолдинг обеспечивает подразделения украинской армии нужной техникой и оборудованием и напрямую помогает нескольким бригадам: 72-й отдельной механизированной бригаде, 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

Однако впоследствии поддержка военных вышла за пределы материальной помощи. Компания положила начало проекту, в рамках которого сотрудники посещают в госпиталях по всей Украине раненых бойцов.

Проект "Корпоративный волонтер": поддержка раненых

Военные, которые попадают в больницы после ранений, часто остаются один на один, находясь вдали от дома и близких. присоединились к проекту "Корпоративный волонтер".

Во время посещения бойцов сотрудники Kernel передают им специально подготовленные пакеты "Восстановление": адаптивную одежду, белье, обувь, средства гигиены, книги, витамины и т.п. добавляют рисунки от детей сотрудников — именно эти изображения, по словам самих военных, придают наибольшее вдохновение и сил выздороветь.

К проекту уже присоединилось более 50 волонтеров-сотрудников компании, посетивших более 300 военных. Проект оказался важным не только для раненых, но и стал терапевтическим для самих волонтеров, помогая им ощутить свой вклад искреннего человеческого взаимодействия и внимания.

Поддержка ветеранов в Kernel: комплексный подход для эффективной реинтеграции

Kernel также активно внедряет программы поддержки ветеранов-сотрудников, обеспечивая их интеграцию в гражданскую среду. В настоящее время в защиту Украины стали более 870 сотрудников компании, а ветеранами более 100 героев.

"Все ветераны должны чувствовать поддержку и уверенность в будущем. Именно поэтому мы строим системный подход, привлекая их семьи, создавая комфортные условия для реабилитации и помогая адаптироваться к мирной жизни. Это не только забота о людях сегодня, но и инвестиция в общее будущее. Мы, как крупный работодатель, начали с себя и готовы делиться опытом", — отмечает Наталия. Теряхина, директор по персоналу Kernel.

Главный принцип работы компании в этом направлении – "Ничего для ветеранов без ветеранов". Это означает их вовлечение во все этапы процесса адаптации — от диагностики психологического состояния до организации социальных мероприятий. В компании функционирует специальная программа, охватывающая четыре направления:

Психологическая помощь. Kernel сотрудничает с профессиональными психологами, предлагающими уникальные методики. Ветераны проходят диагностику, после которой получают индивидуальное сопровождение. Физическая реабилитация Работники-ветераны могут воспользоваться санаторно-курортным лечением, охватывающим работу с психологами и физиотерапевтами. Финансовая поддержка Компания помогает содержать семьи мобилизованных сотрудников и обеспечивает работников необходимыми средствами самообороны. Юридическая помощь. Ветераны и их семьи получают консультации от корпоративных юристов по решению правовых вопросов.

В Kernel также введен отдельный сценарий поддержки для тимлидов, имеющих ветеранов в командах. Он предусматривает регулярные личные встречи по мониторингу их состояния, профессиональной деятельности и потребностей.

Особое внимание компания уделяет созданию ветеранского сообщества. Организуются офлайн-встречи, терапевтические мероприятия и неформальные активности, такие как рыбалка или посещение театра. Кроме того, функционирует ветеранский Telegram-канал, где коллеги могут поддерживать друг друга. К работе с ветеранами привлечены и сами ветераны и их жены. Среди более 400 участников программы также работники компании – HR-менеджеры, топ-менеджеры, коллеги.

Больше социальных проектов впереди

Kernel не только создает, но и поддерживает социальные инициативы , направленные на помощь военным. Их форматы разнообразны и всеобъемлющие. .Это боксерский клуб, который помогает ветеранам реинтегрироваться в гражданскую жизнь через спорт. физической активности помогает снять стресс, способствует физической реабилитации и обеспечивает комфортную среду для социализации.

Еще одна из инициатив, ценности которой разделяет Kernel, — благотворительный проект "Гастросенсы".

В то же время, Kernel продолжает искать новые направления и проекты для поддержки украинцев, как военных, так и гражданских. Постоянное усовершенствование социальных программ помогает повышать устойчивость и обороноспособность страны, а также укреплять ее изнутри. Таким образом, Kernel на практике доказывает, что социальная ответственность бизнеса является двигателем положительных изменений в обществе, что особенно важно сейчас, в период военного положения.