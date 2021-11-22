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Суд в Иране начал слушания по делу о сбитом самолете МАУ
В воскресенье, 21 ноября, военный суд Ирана начал слушания по делу о сбитом пассажирском самолете МАУ в 2020 году, в результате чего погибли 176 человек. Об этом сообщило информационное агентство АР.
На заседании присутствовали военнослужащие разного ранга, которых подозревают в крушении украинского самолета. Также в зале находились семьи потерпевших и их адвокаты, которые представили 103 жалобы по поводу сбитого рейса МАУ.
Имя судьи точно неизвестно, но он во время слушания выразил надежду, что суд вынесет "точный, быстрый и серьезный" приговор, основанный на "разумной и справедливой" процедуре.
Следующее заседание будет объявлено после проведения дополнительных расследований прокурором. Отмечаем, что это заседание стало первым слушанием после трагического крушения самолета МАУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Имена подозреваемых в отчете не называются. При этом в апреле прокурор заявил, что по этому делу были предъявлены обвинения десяти должностным лицам.
Украинская сторона уже отреагировала на начало слушаний в военном суде Ирана по делу крушения самолета PS752.
Министерство иностранных дел Украины отметило, что запросы о международной правовой помощи в уголовном производстве по делу о сбитом самолете МАУ, направленные Украиной в компетентные органы Ирана, не выполнены в полном объеме. Иранская сторона до сих пор не предоставила Украине запрашиваемые документы и информацию.
Напомним, 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегеранского аэропорта Имама Хомейни потерпел крушение украинский авиалайнер Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании "Международные Авиалинии Украины".
В результате катастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа. Позднее выяснилось, что в авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины — два пассажира и 9 членов экипажа.
Сначала иранские власти отрицали, что самолет сбили. Но через некоторое время Иран взял на себя ответственность, но утверждает, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и технических неисправностей системы ПВО.