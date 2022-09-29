УПЦ та Фонд Вадима Новинського передали 101 машину швидкої допомоги громадам України

Українська Православна Церква та Фонд Вадима Новинського передали громадам України вже 101 автівку швидкої медичної допомоги. Всі автомобілі закуплені в країнах Європейського Союзу. Остання партія карет швидкої допомоги із 10 машин перетнула кордон з Україною у Львівській області останнього тижня. Ця гуманітарна ініціатива є однією з найбільших в Україні, вона отримала благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія. Про це повідомляють “Українські Новини”.

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"Нещодавно разом з УПЦ ми передали дві машини до Сіверської громади, одну машину до Покровська – міста, що знаходиться практично на лінії фронту. Десятки машин надійшли до лікарень Харкова, Миколаєва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси, Вінниці та інших міст. Ці обладнані автівки допоможуть оперативно доставляти поранених військових та мирних жителів до лікарень та місць надання первинної допомоги. До автомобілей ми додаємо ноші вакуумні та складні, дефібрилятори, кісневі станції та інше обладнання і медичні витратні матеріали", - розповів директор фонду Дмитро Сергєєв.

Він додав, що за дорученням Вадима Новинського командою фонду реалізуються багато благодійних та гуманітарних ініціатив. Фонд працює у тісній співпраці з церквою.

Як повідомляли ЗМІ раніше, 19 вересня Фонд подарував вже другий мобільний рентгенівський апарат Національному інституту серцево-судинної хірургії імені М. Амосова. Для Запоріжжя більше ніж на 30 млн грн придбано апаратів зовнішньої фіксації та апаратів вакуумної терапії для лікування поранень. Для Харкова було організовано гуманітарну місію, в рамках якої доставлено більше 42 тони продуктів.

Благодійний фонд Вадима Новинського відправив вже понад 30 тисяч адресних гуманітарних пакунків з продуктами та засобами гігієни. Серед отримувачів гуманітарної допомоги — родини з дітьми, самотні старенькі та люди з інвалідністю I-II груп. Пріоритет — допомога мешканцям регіонів, де ідуть активні бойові дії або трапляються часті обстріли: Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Дніпропетровська та Херсонська області.