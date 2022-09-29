УПЦ и Фонд Вадима Новинского передали 101 машину скорой помощи общинам Украины

Украинская Православная Церковь и Фонд Вадима Новинского передали общинам Украины уже 101 автомобиль скорой медицинской помощи. Все автомобили закуплены в странах Европейского Союза. Последняя партия карет скорой помощи из 10 машин пересекла границу с Украиной во Львовской области на нынешней неделе. Эта гуманитарная инициатива является одной из самых больших в Украине, она получила благословение Блаженнейшего Митрополита Онуфрия. Об этом сообщают “Українські Новини”.

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"Недавно вместе с УПЦ мы передали две машины в Сиверскую общину, одну машину в Покровск – город, который находится практически на линии фронта. Десятки машин поступили в больницы Харькова, Николаева, Запорожья, Кривого Рога, Одессы, Винницы и других городов. Эти оборудованные автомобили помогут оперативно доставлять раненых военных и мирных жителей в больницы и места предоставления первичной помощи. К автомобилям мы добавляем ноши вакуумные и складные, дефибрилляторы, кислородные станции и другое оборудование и медицинские расходные материалы", - сообщил директор фонда Дмитрий Сергеев.

Он рассказал, что по поручению Вадима Новинского командой фонда реализуются многие благотворительные и гуманитарные инициативы. Фонд работает в тесном сотрудничестве с церковью.

Как сообщалось ранее, 19 сентября Фонд подарил уже второй мобильный рентгеновский аппарат Национальному институту сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Для Запорожья более чем на 30 млн грн приобретены аппараты внешней фиксации и аппараты вакуумной терапии для лечения ранений. Для Харькова была организована гуманитарная миссия, в рамках которой доставлено более 42 тонн продуктов.

Благотворительный фонд Вадима Новинского отправил уже более 30 тысяч адресных гуманитарных свертков с продуктами и средствами гигиены. Среди получателей гуманитарной помощи - семьи с детьми, одинокие старики и люди с инвалидностью I-II групп. Приоритет — помощь жителям регионов, где идут активные боевые действия или частые обстрелы: Донецкая, Луганская, Запорожская, Харьковская, Николаевская, Одесская, Сумская, Днепропетровская и Херсонская области.