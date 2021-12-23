В Киеве разворовали все 5 млн грн на установку новогодней елки на вокзале — прокуратура

Киевские правоохранители расследуют хищение средств "Укрзализныци" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении железнодорожного вокзала станции Киев-Пассажирский на общую сумму около 5 млн грн.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, дело ведет следственный отдел полиции на станциях железнодорожного транспорта Главного управления полиции в Киеве при оперативном сопровождении департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры.

Установлено, что в соответствии с договорами, заключенными филиалом УЗ "Вокзальная компания", елка должна была быть установлена не позднее 17 декабря, однако в ходе осмотра помещения вокзала 22 декабря никакой елки найдено не было.

Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.

Напомним также, что ранее в декабре в суд ушло дело против сотрудников локомотивного депо "Киев-Пассажирский", которые, по версии следствия, украли 4 млн грн на закупках запчастей для ремонта рельсовых автобусов.

В конце сентября Служба безопасности Украины и полиция разоблачили коррупционную схему в "Укрзализныце", участники которой воровали деньги, выделенные на закупку деталей для ремонта локомотивов.

Ранее СБУ разоблачила присвоение должностными лицами "Пассажирской компании" УЗ почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на зарплату работникам.