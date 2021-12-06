В Сан-Франциско отменяют налог на марихуану, чтобы аптеки могли конкурировать с наркоторговцами

Городские власти Сан-Франциско единогласно одобрили постановление, которое приостанавливает городской налог на бизнес для розничных торговцев каннабисом до 31 декабря 2022 года.

Об этом пишет San Francisco Examiner.

Поставление поможет легальным розничным торговцам марихуаны, которые конкурируют с незаконной продажей, и уменьшит случаи краж.

Налог, предназначенный продавцам и введённый в 2018 году, составлял от 1% до 5% на валовые доходы предприятий, которые продают каннабис.

"Предприятия, которые занимаются продажей марихуаны, создают рабочие места для жителей Сан-Франциско и предоставляют безопасный и регулируемый продукт своим клиентам", — заявил член наблюдательного совета города Рафаэль Мандельман.

По его словам, нелегальный рынок марихуаны процветает и подрывает цены. Это плохо влияет на экономику города, поскольку подпольные предприятия не платят налоги, тем самым подвергая работников опасным условиям, а потребителей — опасным продуктам.

Мандельман также сказал, что отмена налога позволит компенсировать убытки, которые розничные торговцы каннабисом понесли от краж в 2020 году.

«Сан-Франциско должен сделать больше, чтобы защитить эти предприятия, их сотрудников и клиентов, прежде чем ввести новый налог», — сказал политик.

Напомним, штат Калифрония, куда входит и Сан-Франциско, легализовал каннабис в медицинских целях в 1996 году. С 1 января 2018 года Калифорния стала крупнейшим штатом США, в котором легализовано употребление марихуаны в развлекательных целях.

Согласно закону, жители штата старше 21 года имеют право хранить до одной унции (28 граммов) каннабиса или выращивать у себя дома до шести растений конопли.

Напомним, весной 2021 года в Украине правительство перенесло в список ограниченного оборота наркотических и психотропных веществ два препарата на основе каннабиса ("Набилон" и "Набиксимолс"), якобы упростив к ним доступ. Решение горячо приветствовал председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он подчеркнул: тема закрыта, респект Кабмину. Спустя полгода ни одной заявки на регистрацию этих лекарств в госорганы не поступило, а Верховная Рада в июле успешно провалила призванный исправить ситуацию законопроект.

Однако общественный запрос на медканнабис не исчез — в начале ноября 128 пациентских и общественных организаций обратились к президенту Владимиру Зеленскому вернуть на рассмотрение парламента не поддержанный парламентом документ. Вскоре после этого на сайте Минздрава появилась новая версия инициативы, правки к которой будут принимать до 17 декабря.

Источник фото: Depositphotos