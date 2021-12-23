В Украине запустят единую онлайн-систему для оплаты коммунальных услуг, — Шмыгаль

В Украине начинают разрабатывать единую информационно-аналитическую систему предоставления жилищно-коммунальных услуг. На ней можно будет как получать счета за ЖКУ, так и оплачивать их.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства 23 декабря.

"Сегодня мы создали межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проектной системы под названием "Пространство жилищно-коммунальных услуг". Это будет единый инструмент, где граждане смогут сразу получить все услуги, связанные со сферой ЖКХ", — рассказал Шмыгаль.

Он объяснил, что система, кроме того, что позволит в режиме онлайн заказывать и оплачивать коммунальные услуги, еще и упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг.

Кроме того, она позволит прозрачно управлять жилым фондом и домом. По словам главы Кабмина, украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства через эту программу.

В свою очередь государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.

Параллельно с диджитализацией оплаты коммуналки могут вырасти и тарифы на ЖКУ. В Офисе президента прогнозируют рост отдельных тарифов на 10-11 % уже в этом отопительном сезоне.

Это может коснуться тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.

При этом многие потребители не могут оплачивать счета. По данным соцопросов, 14% украинцев лишь частично оплачивали коммунальные услуги за предыдущий месяц, а 3,5% не платят за них вовсе.

В свою очередь 82% респондентов утверждают, что им не хватает денег для оплаты коммуналки. Этот показатель ниже всего (74%) на западе страны, а выше всего (90%) на юге.