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В Украине запустят единую онлайн-систему для оплаты коммунальных услуг, — Шмыгаль
В Украине начинают разрабатывать единую информационно-аналитическую систему предоставления жилищно-коммунальных услуг. На ней можно будет как получать счета за ЖКУ, так и оплачивать их.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства 23 декабря.
Он объяснил, что система, кроме того, что позволит в режиме онлайн заказывать и оплачивать коммунальные услуги, еще и упорядочит работу всех поставщиков коммунальных услуг.
Кроме того, она позволит прозрачно управлять жилым фондом и домом. По словам главы Кабмина, украинцы смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства через эту программу.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В свою очередь государство получит системные и верифицированные данные о ситуации в жилищно-коммунальной сфере.
Параллельно с диджитализацией оплаты коммуналки могут вырасти и тарифы на ЖКУ. В Офисе президента прогнозируют рост отдельных тарифов на 10-11 % уже в этом отопительном сезоне.
Это может коснуться тарифов на распределение и доставку газа, но цена газа для населения в течение нынешнего отопительного сезона не будет расти.
При этом многие потребители не могут оплачивать счета. По данным соцопросов, 14% украинцев лишь частично оплачивали коммунальные услуги за предыдущий месяц, а 3,5% не платят за них вовсе.
В свою очередь 82% респондентов утверждают, что им не хватает денег для оплаты коммуналки. Этот показатель ниже всего (74%) на западе страны, а выше всего (90%) на юге.