Вікторія Петрушенко запустила роботу оздоровчого табору "Сокілець" на базі ВНМУ

Після нового випуску кваліфікованих лікарів з Вінницького національного університету ім. М. І. Пирогова декілька сотень студентів вирушили до оновленого оздоровчого табору "Сокілець" на Немирівщині.

Директор оздоровчого табору ВНМУ "Сокілець" Галина Філіпішена повідомила, що така подія трапляється вперше за історію університету, оскільки оздоровчий комплекс був у занедбаному стані:

"Щось подібне відбувається в "Сокільці" вперше. Ініціатива реставрації оздоровчого табору, його оновлення та поступового перетворення в санаторну базу Вінницького медуніверситету належить виконувачці обов’язків ректора ВНМУ – професору-хірургу Вікторії Петрушенко. Саме Петрушенко кілька місяців контролювала підготовку заходів, сама складала їхній план, акцентувала не тільки на освітньо-медичній, але і на патріотичній підготовці студентів".

Сама в. о. ректора ВНМУ Вікторія Петрушенко зауважила:

"Одразу після призначення (це був січень) я почала перевіряти стан університетського майна. Йшлося в тому числі про оздоровчі та санаторно-курортні комплекси. Всі вони дісталися нам у вкрай поганому стані… Незважаючи на всі труднощі, адміністрація університету прийняла виклик. Я почала працювати над тим, аби привести територію табору та будиночки до адекватного побутового стану, створити безпечні умови для навчально-реабілітаційної та оздоровчої діяльності бази. Звісно, роботи в "Сокільці" ще дуже багато. Головне – ми зуміли "запустити" сюди перші групи студентів для оздоровлення, спортивної та інтенсивної медичної підготовки".

Як відомо, в 2019 р. колишній профспілковий табір "Сокілець" перейшов у власність ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Впродовж декількох років територія табору стояла занедбаною пусткою, стала притулком для "дикого" пляжного відпочинку та сміття.

Самі ж жителі села Сокілець розповідають, що нібито попереднє керівництво ВНМУ готувало оздоровчий табір для продажу, навмисно доводячи до банкрутства та приводячи в занедбаність площу. Інші ж жителі говорять, що там взагалі хотіли зробити приватний готель.

Тенденція змінилася одразу після призначення виконувачкою обов’язків ректора ВНМУ ім. М. І. Пирогова Вікторії Петрушенко. Вже в перші дні своєї роботи вона запевнила, що державне майно слугуватиме лише для реалізації потрібних державі проєктів. В подальшому оздоровчий табір стане місцем підготовки реабілітологів, орієнтованих на допомогу ветеранам Збройних Сил України та правоохоронних органів.