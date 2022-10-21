Залишитися в грі: Як FAVBET підтримує український футбол під час війни

Зруйновані стадіони, окуповані домашні арени, від’їзд легіонерів, виступи на порожніх стадіонах під звуки сирен – реальність сучасного українського футболу, який долає перешкоди, адаптується, але й не думає здаватись.

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Перші місяці були надскладними, але сьогодні тотальна невизначеність змінилась на впевненість, що футбол, як і вся Україна, вистоїть. У цьому впевнені й у FAVBET – провідній Entertainment Tech компанії України, яка навіть в умовах війни продовжує підтримувати українські команди.

З футболом, щоб не відбувалось

У багатьох футбольних фанатів FAVBET асоціюється з FAVBET Лігою – Українською Прем’єр-лігою зразка 2019-2021 років, а також формою київського "Динамо", яку фавбетівське лого прикрашає вже четвертий рік поспіль. Насправді ж, останні чотири роки компанія у різні періоди йшла пліч-о-пліч ледь не з більшістю клубів вищого дивізіону, а також з багатьма командами Першої ліги:

"В 2022 році деякі з планів FAVBET щодо спонсорства довелось коригувати – у лютому та березні нашою першочерговою задачею стали безпека співробітників, їхня фінансова підтримка, а також допомога армії. Коли ситуація трохи стабілізувалась, почали повертатись до звичної роботи, в тому числі й щодо партнерств, бо розуміли – чим довше стагнуємо, тим складнішим буде відновлення", – розповідає Денис Якимов, Head of Sport Marketing FAVBET.

За словами Дениса, компанія вже мала діючі контракти з "Рухом" та "Динамо", тож співпрацю поновили, як тільки сторони владнали всі безпекові та організаційні питання, а Федерація заявила про поновлення турнірів.

Також було поновлене на сезон 2022/2023 партнерство з ужгородським "Минаєм", ковалівським "Колосом" та київською "Оболонню", з якими FAVBET йде пліч-о-пліч вже понад три роки. Перші два клуби у цьому сезоні продовжать виступу Прем’єр-лізі, тоді на "Оболонь" очікує боротьба за путівку у вищій дивізіон у чемпіонаті Першої ліги.

Цей рік також відзначився поновленням співпраці з ФК "Кривбас", якого FAVBET підтримував у 2020-21 роках. За підсумками потужного сезону 2021/22 у Першій лізі криворізька команда змогла впевнено повернусь в еліту українського футболу.

Початок сезону в компанії відзначили ще одним важливим підписанням – новим партнером компанії став харківський "Металіст". За словами генерального директора футбольного клубу Валерія Григи, співпраця з FAVBET стосуватиметься не лише виступів ФК у Прем’єр-лізі, але допоможе забезпечити функціонування молодіжної академії команди, що зараз переїхала в Чернівці.

Партнерство замість спонсорства

"Розглядати спонсорство як суто комерційну, або рекламну історію нам завжди здавалось неправильним. Бізнес, як і спорт, має створювати додаткову цінність для суспільства, у якому розвивається та функціонує, тож всі наші спонсорські контракти ми розглядаємо як партнерства – співпрацю двох сторін, об’єднаних спільними інтересами та цінностями як на футбольному полі, так і за її межами", – розповідають у FAVBET.

Так, наприклад, 28 квітня FAVBET підтримав "Динамо" під час благодійного матчу в Загребі в рамках благодійного турне команди "Матч за мир! Зупинимо війну!". На стадіоні "Максимир" київська команда тоді зустрілася з чинним чемпіоном Хорватії та організувала безкоштовний вхід для усіх українських вболівальників, а FAVBET облаштував для них патріотичну фан-зону.

Подібні ініціативи в компанії підтримували й у попередні роки. Так, наприклад, у сезоні 2019/2020 роках FAVBET проводив акцію "Давай, забивай", збільшуючи суму донату до БФ "Таблеточки" за кожний м’яч, забитий у Favbet Лізі. Зібрані кошти передавали у два етапи — всередині сезону та під час закриття.

"Звісно, зараз більшість нашої роботи зосереджена на головному — наближенні перемоги. Це й власна кіберармія на базі IT-відділу, і робота FAVBET Foundation, що закупляє та доставляє нашим захисникам автівки та сучасне технічне обладнання, а також навіть промо на наших платформах, за допомогою яких ми ще краще можемо забезпечувати армію. Втім, наша підтримка українського футболу залишається на високому рівні, бо він — теж прояв сили на незламності", – говорить Денис Якимов.