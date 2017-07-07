Украинцам разрешили использовать деньги с мобильного счета для оплаты товаров и услуг

На этой неделе Кабинет Министров принял постановление, которое открывает возможность развития рынка мобильных платежей.

Принятое постановление позволит использовать мобильный счет:

для денежных переводов;

оплаты услуг и товаров;

предоставления абонентам других мобильных финансовых услуг.

Какая величина нового рынка?

Согласно опросам, каждый пятый пользователь мобильной связи в Украине готов пользоваться мобильными деньгами. По оценкам Офиса эффективного регулирования, уже через два года мобильными финансовыми услугами будут пользоваться как минимум 15% абонентов или не менее 7,9 млн человек.

Каков объем этого рынка? По данным State of Industry Report Mobile Money, в 2015-м среднемесячное пополнение мобильного кошелька в мире было на уровне $69. Чаще он пополнялся наличными, но есть и варианты регулярных "траншей" от юрлиц.

Даже если предположить, что на старте внедрения услуги в Украине на одного пользователя сумма составит вдесятеро ниже среднемирового уровне, то есть $6,9, то месячный объем рынка составит $54,6 млн. При таких условиях, в год это около $656,6 млн или 17 млрд гривен.

Украина впереди планеты всей?

К сожалению, нет. Украина в этом вопросе далеко не новатор: в половине стран мира потребители могут расплачиваться за товары или услуги с помощью своего мобильного счета, без привязки к банковской карте.

К примеру, Apple позволяет оплачивать свои услуги с мобильного счета в таких странах: Австрия, Бельгия, Франция, Германия, Италия, Япония, Норвегия, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, Швейцария, Тайвань, Турция и ОАЭ.

В некоторых африканских странах более 50% населения использует мобильные платежи, и технология стала альтернативной банковской системе (интересен пример Кении).

Такой формат платежной системы предполагает также возможность перевода денег с мобильного счета на свой банковский счет. Это будет доступно и украинцам.

Почему раньше этот рынок не развивался?

Развитие целого рынка останавливали лишь две законодательные нормы.

1. Телекоммуникационные услуги облагаются пенсионным сбором, который равен 7,5%.

При этом согласно постановлению КМУ №1740 от 03.11.1998, 7,5% платятся со всех средств, которые поступают на мобильный счет. Даже если средства не были использованы на телеком-услуги.

Конечно же, при автоматическом перечислении в бюджет 7,5% не могут эффективно существовать никакие системы перевода или оплаты.

2. Обязательная регистрация пользователей при возврате средств с мобильного счета.

Технически при оплате/переводе с мобильного счета происходит возврат средств абоненту в виде электронных денег. Из условных услуг (голосового, дата-трафика и др.) средства потребителя снова становятся деньгами, которые он уже может использовать для оплаты других товаров/услуг.

Но Правилами предоставления и получения телекоммуникационных услуг (постановление КМУ №295 от 11.04.2012) предусмотрено, что возврат средств анонимным пользователям производится только после их личного визита в офис оператора.

Учитывая, что в Украине более 90% абонентов анонимны, фактически требование "личного визита" является запретительным для рынка мобильных платежей. Ради осуществления платежа или перевода в офис люди ходить не будут.

Отметим, что мобильные операторы пробовали развивать услуги мобильных переводов и даже есть соответствующие разделы сайтов. Однако существовавшее регулирование оставляло эти проекты на уровне пилотов, без больших инвестиций.

Что изменится благодаря постановлению?

Эти два технических момента, стопорящие появление целой сферы услуг, давно обсуждались в профессиональной среде.

При подготовке анализа ("Зеленой книги") по рынку мобильных платежей специалисты Офиса эффективного регулирования описали несовершенство законодательства, тормозящее развитие рынка. После этого совместно с Минэкономразвития был подготовлен проект Постановления, убирающий регуляторные барьеры. Проект постановления прошел общественное обсуждение, был согласован с представителями операторами мобильной связи и поддержан ими.

Итак, предлагается прежде всего отметить обязательный визит в офис оператора.

Что касается излишне уплаченных сумм пенсионного сбора, то предусматривается порядок их компенсации в счет будущих платежей оператору. Подобный механизм уже существует для благотворительных СМС.

Что будет дальше

Стоит ожидать, что операторы будут активнее инвестировать средства в развитие мобильных финансовых услуг.

Речь идет прежде всего о микроплатежах, например, оплате общественного транспорта или стрит-фуда. Услуга "перекинь на счет другу" трансформируется в перевод средств между физлицами. Значительный потенциал у е-коммерс: просматривая с телефона товар на сайтах, потребитель будет иметь возможность его оплатить сразу с мобильного счета. Да и обычных магазинах оплатить покупку с мобильного счета также будет возможно.

И еще один немаловажный момент — эта услуга будет доступна в самых отдаленных уголках страны. В магазинах, где нет терминалов, в местности, еще не покрытой сетью 3G (подтверждение платежа можно получить, например, с помощью СМС).

Таким образом, украинцы получат еще одну удобную альтернативу наличным деньгам, которая, вполне вероятно, станет серьезным конкурентом для Приват24 в части микроплатежей.