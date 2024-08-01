Бути гнучким, сучасним, активним і зважено емпатичним

Надія Омельченко, віцепрезидентка "ІТ-Інтегратор", засновниця БФ «Фонд освітніх ініціатив», про технології для захисту країни, розвиток HR-бренда воєнного часу та відбудову за принципом «Build Back Better»

Ваша галузь одна з найбільш запитуваних для армії нині. Чи відчувається це на прикладі вашої й компанії?

Звісно. І цей запит значно змінив структуру портфеля наших проєктів та рішень, що доступні сьогодні нашим замовникам. Зважаючи на підсумки 2023 року, можемо сказати, що до 30% наших контрактів тепер так чи інакше підтримують оборону України.

Але варто наголосити, що безпека — це не тільки робота наших захисників. Значно зросли вимоги до технічного забезпечення інших силових відомств. МВС, ДСНС, інші служби швидкого реагування — усі вони потребують надійного зв’язку, захищеної комп’ютерної техніки, рішення кіберзахисту тощо. Також реагуємо на потреби громад та великих підприємств критичної інфраструктури. Тут, зокрема, дуже потрібні наші сучасні та надійні системи центрального оповіщення, рішення енергонезалежності, радіозв’язок.

Запитів дуже багато. Намагаємося, попри труднощі з логістикою та значний кадровий голод, виконати всі з них і у найкоротші терміни.

Пандемія, а потім початок великої війни гостро поставили питання кадрового дефіциту. Спочатку люди розійшлися на віддалену роботу, а тепер багато хто приєднався до ЗСУ. Тим, хто ще працює у складі персоналу, залишається тільки стати кращою версією себе, освоїти, може, відразу кілька професій. Як процес корпоративної освіти відбувається у вас?

Нам, напевно, дійсно пощастило у сьогоднішніх реаліях більше за інші компанії галузі, де традиційно працюють до 90-95% чоловіків, адже майже п’ять років до початку повномасштабного вторгнення ми були амбасадорами гендерної рівності у технологічних професіях та розвивали інші цінності відповідно до цілей сталого розвитку ООН.

А це означає, що коли постало питання масової мобілізації, у нас було до 25% жінок у штаті компанії, а наші ІТ-дівчата вже були готові підтримати сталість роботи компанії у найважчих умовах.

Безумовно, корпоративна освіта відігравала і відіграє сьогодні ключову роль у нашій ESG-стратегії та Стратегії розвитку HR-бренда, що стали базою для такої сталості.

Так, усі керівники департаментів обов’язково проходять навчання у бізнес-школах на Pre-MBA- та МВА-програмах, відбувається постійне навчання та сертифікація від провідних світових вендорів для експертів нашого ІТ-департаменту, для всієї команди діє курс корпоративної англійської, працює корпоративний психолог, проводяться зустрічі з провідними експертами в галузі ESG, інформаційної безпеки та гігієни, економіки, права, державних закупівель. Також навчаємо нашу команду використовувати в роботі штучний інтелект та інші сучасні застосунки.

Найбільш яскравими кейсами, що по-справжньому об’єднали всіх наших співробітників у головному офісі і найвіддаленіших регіонах, в усіх департаментах та службах, стали наші корпоративні освітні проєкти на підтримку української мови, культури та літератури, які ми активно розвиваємо з 2023 року. Намагаємося об’єднати довкола цієї ідеї й інші компанії ІТ-галузі.

Чи взаємодіє компанія з вишами? Є спільні програми для підготовки цінних кадрів? Як змінилися мотивувальні програми для персоналу через масштабну трудову міграцію?

Ми маємо меморандуми про співпрацю з багатьма профільними вишами України. Традиційно співпрацюємо з технічними університетами — КПІ ім. І. Сікорського, НАУ, Державним університетом інтелектуальних технологій і зв’язку (раніше — Одеська національна академія зв’язку ім. О. Попова), Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій, випускники яких працюють у нашій компанії вже багато років. Але сьогодні такі заклади, як Державний торговельно-економічний університет та Київський столичний університет ім. Б. Грінченка, також поступово стають нашими надійними партнерами щодо розвитку кадрового резерву. Студенти та студентки старших курсів усіх цих вишів можуть проходити практику та оплачуване стажування у нашій компанії, і ми радо запрошуємо найкращих із них до нашої команди для подальшого працевлаштування.

Проте під час війни не тільки багаторічна та системна робота з молодими фахівцями допомагає нам тримати баланс. Маємо велику частину персоналу "третього віку", в рекрутингу активно співпрацюємо з державними центрами зайнятості, розвиваємо менеджерські та фахові компетенції всередині команд.

Ми, звісно, відчуваємо наслідки трудової міграції воєнного часу. Проте вона не є для нас критичною з огляду на нашу політику гендерної рівності, підтримку молоді, допомогу родинам співробітників та розвинену корпоративну культуру, де кожен знає нашу спільну мету та відчуває поміч і колег, і керівництва, і топменеджерів (оскільки ми розвиваємо культуру плаского менеджменту).

Яких рис має набути український HR-управлінець, що керує під час великої війни?

Сьогодні HRD — це штурман будь-якої компанії, яка має на меті пройти цей "ідеальний шторм" і не тільки вижити, але й стати значно міцнішою.

Навички з психології, стратегічне мислення, здатність швидко ухвалювати рішення та бути готовим до відповідальності за нього, навичка швидко відновлювати власний баланс та уміння об’єднувати та мотивувати команду як свого департаменту, так і компанії загалом — ідеальний портрет сучасного українського HR-управлінця.

Маю сказати, мені з цим дуже пощастило — маю саме таку HRD і дуже вдячна за все, що вона робить для нашої команди та галузі.

Що стане новим промисловим стандартом на ринку праці найближчим часом?

Ми всі маємо стати більш "глобальними". Open mind для світового досвіду, нових швидких технологічних рішень, персоналу з інших країн, релігій, рас, базових цінностей, життєвого досвіду, зокрема воєнного, — усе це стає критичним для українських компаній сьогодні. Бути гнучким, сучасним, активним і зважено емпатичним важливо вже сьогодні і буде обов’язковим стандартом професії завтра.

Які благодійні та соціальні програми існують у компанії? Які благодійні проєкти плануєте запускати зараз та після війни?

Ми вже давно визначили для себе, що вся допомога від нас має бути максимально системною та фокусуватися на трьох найбільш важливих, на наш погляд, речах для виживання нашої країни сьогодні.

Це запити наших військових, освіта та безпека українських дітей та промоція української мови та культури в Україні та світі.

Тож саме ці три напрями ми підтримуємо у наших благодійних проєктах, операційним партнером яких є благодійний фонд "Фонд освітніх ініціатив".

Стежити за перебігом кожного з наших проєктів ви можете в режимі реального часу на офіційній сторінці фонду, а серед публічних благодійних ініціатив, які підтримала команда "ІТ-Інтегратор" у 2023-2024 роках, хочеться назвати проєкти:

Підтримка інноваційного підрозділу аеророзвідки ЗСУ "Очі яструба".

Підтримка проведення Фестивалю документального кіно "Війна в об’єктиві" та конкурсу «Війна в об’єктиві» від Служби зв’язків із громадськістю Сил територіальної оборони ЗСУ (ТрО «Медіа»).

Технічний та логістичний супровід міжнародного проєкту із забезпечення закладів освіти України відновленою комп’ютерною технікою "Незламна освіта" за ініціативи МОН України.

Проєкт зі створення реєстру STEM-закладів освіти в Україні STEAM STATUS.

Висадження калинової алеї з нагоди 10-ї річниці Революції гідності у київському сквері імені героя АТО М. Мисли.

Проєкт "Love UA: Читай українською", в якому команди ІТ-компаній України могли поспілкуватися з письменниками, акторами та культурними діячами нашої країни, серед яких Ірен Роздобудько, Андрій Кокотюха, Віталій Капранов, Даша Малахова, Катерина Єгорушкіна, Віктор Андрієнко, Сашко Лірник.

Проєкт "Добраніч", який збирає та доставляє українськомовні книжки до країн ЄС, у Велику Британію та Японію, щоб зберегти зв’язок дітей, що покинули Україну через війну, з рідною мовою та культурою.

Проєкт "Бізнес-українська з Артуром Пройдаковим", який не є благодійним, але виконує потужну соціальну функцію промоції українськомовного спілкування в офісах та родинах членів команд усіх ІТ-бізнесів України та їхніх партнерів.

На початку 2025 року і далі на постійній основі ми будемо підтримувати кілька великих благодійних та освітніх проєктів, що стосуються кліматичних викликів в Україні та світі.

Якою бачите вашу галузь в Україні через рік після перемоги у війні? Яких принципових змін може зазнати ринок праці у вашій галузі на той час?

Ми не даємо сьогодні таких довгострокових прогнозів, як на рік, два чи п’ять. Навпаки, дотримуємося стратегії хаосу, де ключові чинники можуть змінитися щосекунди, ми фокусуємося на якісному моніторингу та аналітиці цих показників.

Якщо ж припустити, що бойові дії закінчаться протягом цього року на умовах нашої країни, то прогнозовано це стане потужним поштовхом для інвестицій в ОПК, системи безпеки та кібербезпеки, відбудову за принципом "Build Back Better" та якісний технологічний перехід для підприємств усіх галузей економіки. Цей етап буде супроводжуватися критичною нестачею інженерно-технічного персоналу та фахівців робітничих професій, яку можна буде подолати після кількох міграційних хвиль та повернення наших захисників на свої робочі місця.

У будь-якому разі ми прагматично дивимося у майбутнє та продовжуємо працювати разом на Перемогу.