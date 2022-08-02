Favbet Foundation допоміг евакуювати 537 мешканців з окупованих територій

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Фонд Favbet Foundation посприяв евакуації понад півтисячі мешканців тимчасово окупованих територій, – йдеться у повідомленні Фонду.

Фонд допоміг профінансувати евакуацію 537 мешканців окупованої частини Херсонської області.

Люди змогли залишити окуповані території та через Запоріжжя виїхати у безпечні регіони. Більшість громадян розміщено у Чернівецькій області.

Favbet Foundation також забезпечує евакуаційні автобуси паливом.

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% проектів орієнтовані на допомогу країні та армії.

Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перераховує 100 тис. грн для реабілітації українських воїнів, які постраждали в зонах АТО та ООС.