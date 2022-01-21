Уйти в IT Уйти в IT
Как разворовывались банки Как разворовывались банки
Smart Investments Smart Investments
Без смол та нікотину Без смол та нікотину
Преуспеть в 30 Преуспеть в 30
Свое дело с Василием Хмельницким Свое дело с Василием Хмельницким
Индустрия 4.0 Индустрия 4.0
Инвестиции на вырост Инвестиции на вырост
Это новое delo.ua. Cайт работает в тестовом режиме
Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Intel построит завод по производству микросхем за $20 миллиардов

Intel построит завод по производству микросхем за $20 миллиардов
Intel пытается вернуть себе первое место среди производителей чипов. Фото: Depositphotos

Корпорация Intel планирует инвестировать 20 миллиардов долларов в строительств завода по производству передовых полупроводниковых микросхем недалеко от Колумбуса, штат Огайо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, проинформированные по этому вопросу.

Это производство станет первым из целого комплекса заводов, стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Intel пока не комментирует свои намерения, но заявила, что в пятницу, 21 января, генеральный директор Пэт Гелсинджер раскроет детали "последних планов Intel по инвестированию в производство, так как компания работает для удовлетворения растущего спроса на полупроводники".

Intel Corporation – одна из крупнейших в мире компаний-производителей полупроводниковых элементов и устройств. В настоящее время производители автомобилей, гаджетов и других устройств столкнулись с проблемой нехватки чипов. Intel также пытается вернуть себе первое место среди производителей самых маленьких и быстрых чипов.

Пока проблема не решилась производители останавливают работу некоторых заводов. В частности, Skoda была вынуждена приостановить производство в Чехии из-за нехватки чипов.

С аналогичной проблемой столкнулась корпорация Sony, которая приостановила заказы на фотоаппарат ZV-E10.

А вот Apple решила самостоятельно решить проблему нехватки чипов для своих гаджетов, запустив собственное производство микрочипов.

Автор:
Вита Молодан