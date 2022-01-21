Intel построит завод по производству микросхем за $20 миллиардов

Корпорация Intel планирует инвестировать 20 миллиардов долларов в строительств завода по производству передовых полупроводниковых микросхем недалеко от Колумбуса, штат Огайо. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, проинформированные по этому вопросу.

Это производство станет первым из целого комплекса заводов, стоимостью в десятки миллиардов долларов.

Intel пока не комментирует свои намерения, но заявила, что в пятницу, 21 января, генеральный директор Пэт Гелсинджер раскроет детали "последних планов Intel по инвестированию в производство, так как компания работает для удовлетворения растущего спроса на полупроводники".

Intel Corporation – одна из крупнейших в мире компаний-производителей полупроводниковых элементов и устройств. В настоящее время производители автомобилей, гаджетов и других устройств столкнулись с проблемой нехватки чипов. Intel также пытается вернуть себе первое место среди производителей самых маленьких и быстрых чипов.

Пока проблема не решилась производители останавливают работу некоторых заводов. В частности, Skoda была вынуждена приостановить производство в Чехии из-за нехватки чипов.

С аналогичной проблемой столкнулась корпорация Sony, которая приостановила заказы на фотоаппарат ZV-E10.

А вот Apple решила самостоятельно решить проблему нехватки чипов для своих гаджетов, запустив собственное производство микрочипов.