МИД запустил официальную страницу Украины в Spotify

Министерство иностранных дел Украины и Украинский институт вместе с командой онлайн-медиа СЛУХ запустили официальную страницу Украины в Spotify.

Как сообщает пресс-служба МИДа, страницу создали для продвижения позитивного имиджа страны среди иностранной аудитории, в частности, через современную украинскую музыку на английском и украинском языках.

Плейлисты доступны на официальном сайте Украины.

В МИДе отмечают, что страница предлагает слушателям композиции, соответствующие их эмоциональному состоянию. В первую подборку вошли шесть тематических плейлистов, каждый из которых отображает другое настроение.

Например, если слушатель чувствует счастье, вдохновение или легкую грусть, страница предлагает: "У меня есть для тебя песня, если ты чувствуешь это".

Кроме современной украинской музыки страница также популяризирует туристические магниты и украинскую культуру, в частности кухню.

В одном из плейлистов, например, счастье сравнивается с ощущением, когда украинский борщ получился достаточно красным.

Кроме этого, отдельная подборка посвящена Рождеству и Щедрику (Carol of the Bells).

В оформлении страницы используются фотографии украинских фотографов – партнеров фотобанка на официальном сайте Украины и бренд Украины UkraineNOW.

Напомним, кроме Spotify МИД и Украинский институт развивают еще три официальных канала коммуникации для продвижения Украины в мире — сайт Украины, страница в Facebook и страница в Instagram.