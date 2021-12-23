Минэкологии презентовало три новых цифровых сервиса

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины презентовало три новых цифровых сервиса, работающих на веб-портале “ЭкоСистема” в режимах peopleless и paperless.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии, "ЭкоСистема" создана как единственная общенациональная платформа для взаимодействия государства, общественности и бизнеса в сфере охраны природы.

Новые сервисы на "ЭкоСистеме":

Декларация об отходах в режиме peopleless и paperless

По словам исполняющего обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца, первый сервис электронного представления деклараций об отходах был запущен еще в 2015 году, однако регистрация декларации проводилась должностными лицами "в ручном режиме".

"Сегодня мы делаем эту процедуру полностью автоматизированной. Это фактически первая услуга в сфере защиты окружающей среды, которая будет предоставляться без участия чиновников", – отметил чиновник.

Стрелец сообщил, что ранее, подавая онлайн декларацию, предприятие ждало ее регистрации пять дней, а могло еще и получить отказ из-за допущенных ошибок.

"Сегодня допустить ошибку невозможно. Система сразу проверяет данные. После внесения всей необходимой информации автоматически регистрирует документ", – заявил министр.

Электронный реестр выводов на трансграничную перевозку отходов, включенных в "Зеленый перечень"

Украина выдает такое заключение при ввозе/вывозе через границу отходов, безопасных для людей и окружающей среды. Это товары и вещества, которые уже были в употреблении (одежда секонд-хенда, макулатура, б/у шины для автомобилей и прочее).

QR-извлечение из реестров экологической информации

Ежедневно в Минэкологии и областные госадминистрации поступает около 300 обращений от граждан, организаций и специалистов по получению той или иной информации. В год это примерно 75 тысяч обращений.

В Минэкологии отмечают, что для граждан каждый запрос — это:

– от 5 до 30 дней ожидания ответа + время на доставку почтой;

– оплата за дополнительный объем копий документов (более 10 страниц);

– отказ при допущении технических ошибок – неверное название, неправильный код и так далее.

"Сегодня мы отходим от этой практики. Человек может зайти на "ЭкоСистему" и самостоятельно в 2 клика сгенерировать QR-извлечение из 7 реестров экологической информации. Мгновенно и совершенно бесплатно", – сообщил Руслан Стрелец.

Так, по его словам, за считанные секунды каждый украинец сможет получить информацию: есть ли у предприятия разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; об уплате экологического налога; о наличии разрешений на специальное водопользование; проверялось ли предприятие Госэкоинспекцией и какие результаты проверки и так далее.

По информации министерства, онлайн-услуги пригодятся каждому украинцу для общественного контроля за деятельностью предприятий-загрязнителей окружающей среды; компаниям, деятельность которых связана с образованием отходов; предпринимателям, которые перевозят через границу Украины б/у товары (согласно действующему законодательству они считаются отходами, включенными в "Зеленый перечень отходов").

"ЭкоСистема" – это национальная платформа, где собраны все административные экоуслуги для бизнеса и вся экологическая информация для граждан.

Веб-портал был представлен в мае 2021 года. Сейчас в нем уже доступны девять онлайн-сервисов, 90 открытых "зеленых" реестров", возможность сгенерировать QR-извлечение из семи реестров с официальными данными, три интегрированных информационных ресурса: Государственный кадастр природно-заповедного фонда, вебсайт Природно-заповедный фонд Украины и Национальный реестр выбросов и перенос загрязнителей и другие.

Напомним, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов представило национальную онлайн-систему в сфере защиты окружающей среды "ЭкоСистема" на всеукраинском форуме "Украина 30" 18 мая.

Ранее сообщалось, что Государственная экологическая инспекция запустила чат-бот, через которого будет принимать от граждан заявления об экологических нарушениях, к примеру, о появлении свалок или вырубке леса.