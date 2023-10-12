На першій лінії: Надія Омельченко, віцепрезидентка «ІТ-Інтегратор», про те, як утримувати бізнесову планку навіть під час війни

Головні умови стабільності — патріотизм, корпоративна культура та внутрішні кандидати

Розкажіть, будь ласка, як ваш технологічний сектор переживає масштабну трудову міграцію.

Не секрет, що сьогодні кадрові питання для нашої галузі набули особливо критичного значення, адже абсолютно всі наші бізнес-процеси тісно пов’язані з нашим інженерно-технічним потенціалом.

І хоча вже понад десять років ми успішно впроваджуємо політику гендерної рівності у нашому секторі та у команді «ІТ-Інтегратор», частка жінок у нашому колективі досі не перевищує 20%, а інші компанії галузі переважно мають ще нижчі показники.

Крім того, всі наші фахівці мають висококонкурентну освіту, мобільність, знання іноземних мов та досвід роботи, що дозволяє їм легко працевлаштовуватися за кордоном. Чимало наших працівників сьогодні також захищають Україну зі зброєю в руках.

Усе це, а не тільки міграційні настрої працездатної частини населення країни, що убезпечують себе та свої сім’ї від воєнної загрози за кордоном, дійсно стало проблемою №1 для нашого сектору.

Але, перебуваючи на першій лінії захисту, зокрема, об’єктів критичної інфраструктури України, від кіберзагроз та відповідаючи за якісне й швидке відновлення їхніх інформаційних систем після інших загроз воєнного періоду, ми не маємо права на похибку чи зупинку через брак кваліфікованого персоналу. Тому маємо знаходити — і успішно знаходимо — методи та шляхи вчасного поповнення нашого кадрового ресурсу, про що, зокрема, свідчать й офіційні показники нашого та інших підприємств ринку системної інтеграції за воєнний період.

Що змінилося у вашій компанії докорінно і як це вплинуло на формат її роботи? Чому зараз клієнти приділяють увагу найбільше?

Докорінно змінилося ставлення як чинної команди, так і кандидатів до соціальної відповідальності компаній. Якщо раніше нам доводилося велику увагу приділяти інформаційним кампаніям щодо світових тенденцій у КСВ-практиках, то тепер, у воєнних умовах, чи не кожен з наших працівників став добровільним учасником, волонтером, донатором чи ініціатором наших соціальних ініціатив.

Кандидати також надають перевагу компаніям з вираженою патріотичною позицією. Наш внесок у допомогу військовим, рятувальникам, закладам освіти, громадянам, що постраждали через війну, високо оцінюють , він є темою для обговорення майже у кожному інтерв’ю з кандидатами на посаду в компанії.

Змінився і наш продуктовий портфель. Як найбільший системний інтегратор країни від 2022 року ми стали й одним із перших постачальників рішень для захисту України.

Сьогодні державні та приватні замовники звертаються до нас з будь-якими запитами, що пов’язані з сучасними технологіями та постачанням техніки з будь-якого куточка світу, і ми успішно розв'язуємо ці питання попри всі труднощі воєнного часу.

Ми одними з перших у корпоративному світі в Україні почали підготовку програм з реінтеграції ветеранів у нашій компанії. Якщо війна не створить ще більших викликів, цей напрям ми бачимо найбільш важливим і стратегічним для нас у середньостроковій перспективі

З чого складається ваша ціннісна пропозиція, що ви пропонуєте потенційним працівникам? Що саме з матеріального та нематеріального вони отримають від співпраці з вашою компанією?

Наша матеріальна пропозиція майже не змінилася з довоєнних часів. Ми так само відстежуємо тенденції ринку та тримаємо баланс.

Нематеріальна складова значно підсилилася. Якщо раніше вона містила корпоративне навчання, зокрема Pre-MBA для керівників, іноземні мови, фахову сертифікацію, піклування про здоров’я, родини працівників, психологічну підтримку тощо, то тепер разом із нашим БФ «Фонд освітніх ініціатив» та його IT ESG Hub ми можемо значно розширити нашу підтримку культурним та освітнім ініціативам команди: зустрічатися з відомими особистостями, письменниками, акторами, артистами та чемпіонами, проводити екологічні та великі волонтерські проєкти.

Як виглядає перший день нового працівника у вашій компанії? На що він може сподіватися? Як йому допомагатимуть увійти у нову професію, у нову команду?

Кожен новий співробітник нашої компанії отримує на перші три місяці роботи у команді свого buddy. Зі стажерами та студентами обов’язково працюють ментори, а кожного новенького також очікує приємний welcome-подарунок від компанії.

Загалом висока корпоративна культура та дружня атмосфера у командах є однією з наших найбільших корпоративних цінностей.

Якщо кандидат без відповідних навичок і має низький емоційний інтелект, навіть за наявності сильних професійних якостей після первинного інтерв’ю його навряд чи запросять для подальшої співбесіди з керівником департаменту.

Можливо, саме такий підхід щодо формування колективів є секретом нашої стійкості у воєнні часи та високої лояльності всередині нашої команди як до колег, так і до компанії загалом.

Загалом висока корпоративна культура та дружня атмосфера у командах є однією з наших найбільших корпоративних цінностей.

Які навчальні програми існують у компанії? Чи є серед них фірмові методики, які допомагають готувати та закривати важливі вакансії внутрішніми кандидатами?

Наш кадровий потенціал, особливо на керівні посади, — це, безумовно, наші внутрішні кандидати. Як до війни, так і зараз ми намагаємося досягти показника, коли 100% нашого middle-менеджменту мають освіту Pre-MBA або MBA, зокрема корпоративним коштом.

Крім того, ми запровадили програму професійного коучингу та менторства для наших працівників. Цікаво та ефективно відбувається і двотижневий онбординг для технічних департаментів нашої компанії.

Корпоративна бізнес-англійська та обов’язкова бізнес-українська також доступні кожному члену нашої команди. Значну ефективність у промоції українськомовного спілкування вже показав наш унікальний КСВ-проєкт «Love UA: Читай українською» з можливістю живого спілкування з зірками сучасної української літератури. Для відновлення ментального здоров’я з членами колективу, їхніми родинами та командами працює професійний психолог.

Але головним секретом нашої резистентності під час війни є політика гендерної рівності, яку ми впроваджуємо вже понад 10 років у нашій компанії та загалом в ІТ-сфері. Нашим досвідом активно цікавляться і закордонні колеги та партнери, адже ми є чи не єдиною компанією на ринку системної інтеграції України, яку вже багато років очолює жінка, а багатьма департаментами також керують жінки.

Головним секретом нашої резистентності під час війни є політика гендерної рівності, яку ми впроваджуємо вже понад 10 років у нашій компанії та загалом в ІТ-сфері

Яких рис має набути український управлінець, що керує бізнесом під час війни? Що стане новим промисловим стандартом на ринку праці найближчим часом?

На мою думку, головне для кожного топменеджера в умовах війни — це резистентність, навичка швидкого відновлення власної продуктивності після найжорсткіших стресів та загроз. Тож, відновивши себе, ти можеш допомогти відновитися і власній команді.

Ефективно показує себе пласка система менеджменту. Також допомагає самодисципліна та навичка перемикатися, відпочивати за будь-яких умов та знаходити позитив для швидкого відновлення психологічної стійкості. Багато важить і пряма та відкрита комунікація з командою.

І, безумовно, важливою є яскраво виражена позиція у боротьбі проти агресора та допомога фронту.

На мою думку і за твердженнями багатьох моїх колег-керівників, новим стандартом стане інклюзивність робочих просторів та навички адсорбції наших захисників, що вже повертаються з фронту, адже відтепер і надовго ми станемо «країною ветеранів».

Які проєкти — соціальні та HR — стануть ключовими для компанії у майбутньому та чому?

Ми одними з перших у корпоративному світі в Україні почали підготовку програм з реінтеграції ветеранів у нашій компанії. Якщо війна не створить ще більших викликів, цей напрям ми бачимо найбільш важливим і стратегічним для нас у середньостроковій перспективі.

Також ми повністю та постійно підтримуємо операційну діяльність великого українського благодійного фонду «Фонд освітніх ініціатив», і завдяки нашій підтримці кожен внесок, який передають люди, українські та міжнародні донори та компанії, конвертується у пряму допомогу тим, для кого він дійсно важливий, а це великі системні проєкти:

повне комплектування БпЛА та супутніми технічними засобами підрозділу аеророзвідки ТрО ЗСУ «Очі яструба».

доставка фільтрів для очищення питної води родинам Миколаївської та Херсонської областей після трагедії з підривом дамби Каховської ГЕС;

­вишиванкові сквери України;

­розбудова мережі освітніх STEM-хабів, що вже працюють, зокрема, як пункти незламності в усіх куточках нашої країни;

Wi-Fi в укриттях для понад 20 вишів України, що ініційовано МОН та Мінцифри, та багато інших.

Безумовно, ми також продовжимо розвивати наш IT ESG Hub, що має на меті об’єднати зусилля всіх ІТ-компаній України у консолідованих КСВ-проєктах для підтримки країни у воєнний та повоєнний період.

Якою ви бачите вашу сферу в Україні через рік після перемоги у війні? Яких змін може зазнати ринок праці галузі? Які нові HR-проєкти плануєте?

Наша галузь вже зараз є базою для розвитку напряму military tech в Україні. Після перемоги, хочемо ми того чи ні, Україну ще довго світ сприйматиме як носія унікального досвіду та технологій для збройних конфліктів нового типу — війни дронів та інтелекту.

Тож і ринок праці у найближчому майбутньому, як і зараз, потребуватиме ще більше інженерів, АІ-розробників, військових експертів та професійних військових, операторів дронів тощо.

Ми намагаємося не планувати на довгострокову перспективу, оскільки живемо навіть не у VUCA-світі, а у світі однієї миті. Так, він робить нас міцними та надає досвід, якого не має жоден керівник, команда чи країна у жодному куточку світу. Проте ця реальність має свої правила. І перше з них — відповідати на виклики, а не триматися жорстких меж стратегій і планів.

Тому щодо HR-проєктів ми плануємо залишатися лідером ІТ-ринку в ESG-сфері, і сьогодні це означає багато проєктів та активностей для ветеранів та їхніх сімей, для підтримання руху до української культурної ідентичності та мови, а також турботу про метальне здоров’я та фізичну безпеку наших команд, клієнтів, партнерів та їхніх родин.

Будуть нові виклики — ми швидко відреагуємо й на них.

24 години на вирішення будь-якої загрози для команди — такий сьогодні золотий стандарт реагування нашого HR-департаменту, і ми дійсно вдячні колегам за їхню проактивність та стратегічну стійкість.

Поява низки інструментів штучного інтелекту вже поставила під питання утримання великої кількості працівників з рутинними завданнями. Деякі професії згодом втратять свою значущість. Яким буде ринок праці майбутнього?

Попри великий досвід роботи в ІТ-сфері наша команда може зарахувати себе до кіберскептиків, ніж до піонерів технологій. Працюючи переважно з найпотужнішими світовими вендорами та розробниками інтелектуальних продуктів, ми добре знаємо, наскільки довгим може бути шлях від ідеї до ринкового успіху продукту.

Тому натепер ми з цікавістю спостерігаємо за розвитком рішень на основі ШІ, зокрема в галузі роботи з персоналом, проте, зберігаючи сталість та високу інтенсивність роботи над власними проєктами та проєктами клієнтів, ще не бачимо необхідності широкого впровадження ШІ-технологій у нашій сфері.

Ринок праці майбутнього в Україні мало зміниться, всі тренди щодо зростання попиту на високоінтелектуальні професії залишаться сталими, але водночас значно зросте частка працівників, зайнятих у соціальній сфері та відновленні країни. Усі фахівці в галузі безпеки та оборони, професійні військові, рятувальники, медики, поліція тощо також сформують вагому частину ринку праці в Україні зі значним трендом зростання, оскільки їхнім досвідом та навичками боротьби з воєнною загрозою нового типу будуть цікавитися уряди багатьох країн демократичного світу.

Чи збережеться стагнація на ІТ-ринку після перемоги? Питання лишається відкритим, оскільки у цій сфері дійсно значну роль може зіграти розвиток AI-технологій.

У будь-якому разі як до війни, так і зараз та після нашої перемоги високий попит залишиться на фахівців креативної сфери та піклування про людину. Чи будуть ці спеціалісти добре оплачуватися в Україні? За правильно закладеної економічної стратегії, безумовно, так. І сьогодні наша боротьба, зокрема, і за це наше майбутнє.