Как от потери 60% клиентов нас спас иншуртех-стартап за $250 тысяч

Переход к онлайн-покупкам — один из наиболее ярких трендов 2020-2021 годов, но даже после пандемии он по прогнозам будет только усиливаться. Поэтому бизнес, традиционно заточенный на офлайн-продажи, сегодня кардинально перестраивает привычные способы торговли. Например, страхование, традиционно считавшееся максимально офлайновым.

О том, как менялся в сторону онлайна страховой продукт в СК “Арсенал Страхование”, чего компании это стоило и сколько в итоге получилось, на Business Wisdom Summit рассказала управляющий акционер страховой компании «Арсенал Страхование» и основательница иншуртех-стартапа Easy Peasy Марина Авдеева.

"Кризис — период возможностей" — любят повторять предприниматели. Ведь именно в кризис у бизнеса появляется шанс заполнить образовавшуюся нишу товарами, услугами и продуктами на базе актуальных технологических решений.

В "Арсенал Страхование" первым стимулом к переменам стали клиенты, массово замораживающие свои страховки, и те, кто перестал вносить страховые платежи даже на условиях отсрочки.

Кроме того, мы обнаружили, что есть риск потерять 60% клиентов-автомобилистов. Ведь с переходом на удаленную работу они стали гораздо меньше пользоваться авто и, соответственно, перестали оплачивать полисы КАСКО.

Мы поняли: нужен новый страховой продукт для автомобилистов, который бы позволил клиенту включать действие страховки, когда он за рулем авто, и выключать, когда авто уже не нужно. При этом сам продукт остался без изменений — это по-прежнему полис КАСКО. Изменился лишь период его использования — только тогда, когда водителю он нужен.

Собрав команду разработчиков, мы приступили к разработке технологии, которая позволила бы управлять страховкой прямо со смартфона. А CAPEX-инвестиции (капитальные расходы — Delo.ua) в проект составили около $250 тысяч.

Разработка длилась до полугода, и в июле 2020-го мы запустили новый технологический продукт — платформу Easy Peasy. С помощью платформы можно купить страховку, управлять ею прямо со смартфона, с его же помощью, а не через офис, решать страховые случаи. И, что немаловажно, платить только за фактический пробег.

В Easy Peasy его отслеживают с помощью специального устройства, которое устанавливают непосредственно в авто, — телематики. С помощью GPS и датчиков ускорения устройство собирает информацию о том, когда, где и как используется ваш автомобиль. Блок телематики собирает статистику вождения в режиме реального времени, отслеживает, где находится автомобиль и сколько он проехал.

Проект оказался непростым. Мы допускали ошибки и правили их на ходу. Мы уходили от логики традиционной модели страхования — всё, что работало в классической сфере, в неостраховании не давало результата.

Нам говорили, что мы делаем ненужные вещи — создаём «цифрового двойника», что бесполезно уходим в онлайн, ведь страховки в интернете не продаются, что у нас так себе название — "матюк какой-то" и что вообще ничего у нас не получится.

Но у нас получилось. Мы сумели закрыть запрос потребителей, ушедших в онлайн, сделав ставку на технологии. Но наш продукт при этом не изменился. Мы все так же продаем страховки, но при этом предоставляем клиенту новый способ использования привычных продуктов. В этом и состоит суть иншуртеха.