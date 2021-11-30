Новое мобильное приложение "Пакован" поможет украинцам собирать мусор

В Украине запустили мобильное приложение, которое помогает сортировать пригодную для вторичной переработки упаковку и определять экологичность товара уже при его покупке.

Как информирует EcoTown, проект "Пакован" реализует общественная организация "Агентство трансформаций М.КЛАСС" при техническом администрировании Center42 в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира и при финансовой поддержке правительств Дании, Швейцарии и Швеции.

В издании отмечают, что приложение сканирует штрих-коды на упаковке, позволяя получить основную и скрытую информацию о ней.

Пользователи также смогут самостоятельно добавлять товары, которых нет в базе, что поможет другим пользователям.

"Можно присоединиться и научить "Пакован" распознавать еще больше упаковок, получив специальное вознаграждение", – сообщают разработчики.

Кроме того, "Пакован" поможет найти ближайшие сортировочные станции в Киеве, Львове, Ровно, Мариуполе, Краматорске и Северодонецке.

Идея создания приложения возникла после участия Агентства трансформаций М.КЛАСС в волонтерской уборке мусора в Карпатах.

Разработчики программы планируют добавить и другие города.

"В ходе разработки и продвижения "Пакован" мы поняли, что люди готовы сортировать вторичное сырье, открыты к экоинициативам и активно поддерживают экопроекты. На самом деле, если вместе с "Пакован" и экоколлекциями приобщаться к процессу, то скоро сортировка войдет в привычку и станет таким же ежедневным делом, как и чистка зубов", — рассказала коммуникационный менеджер "Пакован" Наталья Мельничук.

Проект "Пакован" стал победителем национального конкурса инноваций EastCode 2021 года.

Ранее сообщалось, что компания 104.ua выпустила обновленное мобильное приложение для потребителей природного газа, которое заменит старую версию.

Новая версия приложения создана с использованием последних тенденций в области пользовательского опыта, благодаря чему обеспечивает более комфортную работу для двух платформ — iOS и Android.

Основным преимуществом новой версии стала интеграция приложения с искусственным интеллектом.