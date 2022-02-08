Samsung Galaxy S22 и S22 Ultra "вживую": за день до презентации в Сети показали фото и видео флагманов

Произошла утечка фотографий новых смартфонов Samsung Galaxy S22 и S22 Ultra. На них показали включенные гаджеты. Снимки опубликовал ресурс IXBT.com.

Указано, что фото были сделаны еще 8 января, причем на обоих смартфонах установлен русский пользовательский интерфейс. Samsung Galaxy S22 Ultra будет похож на Note 20 Ultra. Samsung Galaxy S22 Ultra оснащён 6,8-дюймовой панелью QHD+ Dynamic AMOLED 2X с поддержкой HDR10+, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1750 кд/м2. Размеры телефона: 163,3x77,9x8,9 мм.

Новые гаджеты

40-мегапиксельная фронтальная камера имеет диафрагму F/2,2. Основная камера включает датчик изображения 108 Мп (F/1,8), сверхширокоугольный модуль разрешением 12 Мп (F/2,2), а также два телеобъектива с датчиками по 10 Мп. Смартфон поддерживает запись видео 8K Super HDR.

Опубликовано также видео нового гаджета Samsung Galaxy S22 Ultra.

Официальное представление серии S22 должно пройти в среду, 9 февраля, на выставке Unpacked.

Для производства смартфонов серии Galaxy компания Samsung Electronics планирует начать отлавливать в океане выброшенные рыболовные сети. По данным Samsung, каждый год 640 000 тонн рыболовных сетей попадает в океан, что создает угрозу морской среде и в конечном итоге они попадают в пищу и воду людей. Бренд будет использовать переработанные материалы во всех новых мобильных продуктах, отказываться от пластика в упаковке и минимизировать отходы, полученные в процессе производства, к 2025 году.

В целом на 2022 год корейская компания запланировала выпуск 52 новых моделей смартфонов. Основная доля поставок придется на гаджеты среднего класса ― Galaxy A53, A33 и A13, такие смартфоны рассчитаны на рынки развивающихся стран.