Samsung начнет использовать рыболовные сети для производства смартфонов

Компания Samsung Electronics планирует начать отлавливать в океане выброшенные рыболовные сети. В дальнейшем их будут перерабатывать и использовать для производства смартфонов серии Galaxy. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Сейчас и в дальнейшем Samsung будет использовать переработанный пластик, выловленный в океане, во всей своей линейке продуктов. Начнем с наших новых устройств Galaxy, которые будут представлены 9 февраля на выставке Unpacked", — рассказали в компании.

Уточняем, что материал, изготовленный из переработанных рыболовных сетей, впервые используют в Galaxy S22 .

В целом один из крупнейших в мире производителей смартфонов двигается в сторону полного отказа от одноразового пластика и расширения использования других экологически безопасных материалов, таких как переработанные отходы, в том числе пластик и бумага.

По данным Samsung, каждый год 640 000 тонн рыболовных сетей попадает в океан, что создает угрозу морской среде и в конечном итоге они попадают в пищу и воду людей.

"Сбор и перепрофилирование этих сетей являются жизненно важными первыми шагами в поддержании чистоты наших океанов, а также в сохранении планеты и нашего будущего", — сказано в заявлении компании.

Напомним, в августе 2021 года компания объявила о старте нового видения устойчивого бизнеса под названием Galaxy for the Planet.

В цели этой стратегии входит использование переработанных материалов во всех новых мобильных продуктах, отказ от пластика в упаковке и минимизация отходов, полученных в процессе производства к 2025 году.

Ранее Samsung сообщала, что сфокусируется на производстве складных смартфонов. В 2022 году планируется отгрузить 13 миллионов гибких устройств — это превышает годовые показатели всей линейки Note.

В целом на 2022 год корейская компания запланировала выпуск 52 новых моделей смартфонов. Основная доля поставок придется на гаджеты среднего класса ― Galaxy A53, A33 и A13, такие смартфоны рассчитаны на рынки развивающихся стран.

Во втором квартале 2022 года Samsung начнет производство модели A73 5G, которая находится в верхнем сегменте среднего класса.