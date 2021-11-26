Samsung прекращает производство Galaxy Note и сфокусируется на складных смартфонах

Samsung исключила серию Galaxy Note из производственного плана на 2022 год. Компания так и не выпустила Note21, сославшись на нехватку чипов, а к концу года прекратит производство и Note20.

Об этом пишет южнокорейский портал ET News.

Отмечается, что «духовным наследником» линейки станет Galaxy S22 Ultra — это подтверждают рендеры, которые циркулируют в сети.

Флагману предписывают схожий «квадратный» дизайн и слот для стилуса S Pen.

Причиной отказа от Note стало не только снижение продаж, но и желание Samsung продвинуть категорию складных смартфонов в массы.

Такой шаг позволит компании снизить производственные затраты и сконцентрироваться на Galaxy Z Fold и Z Flip.

В 2022 году планируется отгрузить 13 миллионов гибких устройств — это превышает годовые показатели всей линейки Note (9,7 миллиона штук за 2020 год).

Напомним, на 2022 год корейская компания Samsung запланировала выпуск 52 новых моделей смартфонов.

Ранее сообщалось, что компания Samsung запатентовала новую разработку "два в одном": смартфон со съемным модулем, который превращается в браслет. В верхней части этого гаджета размещен специальный съемный блок с дисплеем во всю ширину корпуса телефона. Часть устройства отсоединяется, и образует так называемый "умный" браслет. Это решение может стать перспективным и экономически выгодным уже в ближайшем будущем.

Напомним, Samsung Electronics и LG Electronics работают над еще одним новым перспективным типом устройств под названием Cloud Top. Гаджет представляет собой портативный Full HD экран размером 14,1 дюйма и позволяет превратить смартфон в персональный компьютер. Cloud Top сможет выполнять те же функции, что и ноутбук или ПК, если подключить его к сервису облачного гейминга или к облачным офисным приложениям.

При этом компания LG Electronics решила прекратить производство смартфонов, чтобы сосредоточиться на таких секторах, как электромобили, другая техника и решения для бизнеса. Основные технологии, которые разработаны в течение двух десятилетий мобильного бизнеса LG, будут сохранены и применены к существующим и будущим продуктам.