Sigma Software: системна інтеграція ШІ як стратегія розвитку бізнесу

Sigma Software – одна з провідних міжнародних ІТ-компаній, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення та комплексних цифрових рішень для замовників по всьому світу. Компанія працює на ринку понад два десятиліття та надає послуги клієнтам у фінансовому секторі, телекомунікаціях, охороні здоров’я, автомобільній індустрії та інших галузях.

Sigma Software об’єднує 2000+ фахівців у різних країнах, поєднуючи сильну інженерну експертизу з глибоким розумінням бізнес-процесів клієнтів. Унікальність компанії полягає в здатності масштабувати складні технологічні рішення, працювати з високорегульованими галузями та водночас інвестувати у власні інновації, які підсилюють як клієнтські проєкти, так і внутрішню ефективність.

Одним із ключових напрямів такої інноваційної стратегії стало системне впровадження штучного інтелекту.

Використання ШІ у Sigma Software: досвід 2025 року

Штучний інтелект у Sigma Software не розглядається як окремий експеримент або тимчасовий тренд. Це фундаментальна складова трансформації бізнесу, яка послідовно розвивається протягом багатьох років. Компанія працює з машинним навчанням уже понад десять років: із 2013 року команда Sigma Software регулярно створює ML-рішення для клієнтів у фінансовому, телекомунікаційному, медичному, e-commerce та інших секторах.

Починаючи з 2018 року, компанія перейшла до системного впровадження ШІ у власні внутрішні процеси. На першому етапі це були точкові експериментальні рішення, спрямовані на автоматизацію окремих задач. З часом підхід еволюціонував: штучний інтелект перестав бути допоміжним інструментом і став органічною частиною операційної моделі компанії, інтегруючись у щоденну роботу команд, підвищуючи продуктивність і якість результатів.

AI Center of Excellence як основа внутрішньої трансформації

У 2024 році Sigma Software зробила стратегічний крок, виокремивши AI Center of Excellence в окрему структуру. Це рішення дозволило централізувати експертизу в консалтингу, розробці, дослідженнях та впровадженні рішень на базі штучного інтелекту.

До команди AI Center of Excellence входять 12 фахівців, які безпосередньо сфокусовані на внутрішній AI-трансформації компанії. Додатково до цієї роботи залучаються data- та machine learning-інженери, що працюють на клієнтських проєктах; загалом у Sigma Software понад 50 спеціалістів із відповідною експертизою.

Поточна стратегія компанії передбачає системну інтеграцію ШІ у всі ключові бізнес-функції. Основні напрями цієї стратегії включають:

трансформацію core-функцій бізнесу, передусім процесів розробки програмного забезпечення;

оптимізацію support-функцій, зокрема HR, PR, фінансів, офіс-менеджменту та внутрішніх сервісів.

Ключові внутрішні AI-рішення

Одним із флагманських внутрішніх рішень став Sima Assistant. Він еволюціонував із простого HR-довідника у повноцінного agentic AI-помічника, здатного виконувати дії від імені користувача. Sima інтегрується з внутрішніми системами, керує календарями та workflow, автоматично заповнює форми, здійснює пошук документів, налаштовує VPN, створює запити у внутрішніх сервісах та виконує інші операційні задачі.

На сьогодні Sima опрацював понад 8 тисяч запитів, охопивши близько 3,7 тисячі унікальних користувачів. За оцінками компанії, використання цього інструменту щомісяця економить тисячі годин робочого часу як інженерів, так і спеціалістів support-функцій.

Ще одним важливим рішенням став Unit Test Generator, який автоматизує створення юніт-тестів на основі технічних вимог. Інструмент здатен генерувати до 5 тис тестів на годину з точністю близько 90% і повністю інтегрується в CI/CD-пайплайни. Це особливо критично для проєктів у регульованих галузях, де якість і повнота тестування безпосередньо впливають на відповідність вимогам та стабільність продукту.

Третім ключовим рішенням став Impact Analysis Tool, розроблений компанією з нуля. Він автоматично оцінює вплив змін у коді на функціональність продукту, проводить перевірки безпеки та відповідності, генерує звіти й інтегрується з Jira, Confluence та CI/CD-інструментами. Завдяки його впровадженню кількість пропущених дефектів скоротилася на 25%, а час тестування – на 20%.

Паралельно в компанії реалізуються proof-of-concept проєкти з автоматизації обробки клієнтських запитів, онбордингу нових фахівців, створення вакансій та інших бізнес-процесів.

Безпека, конфіденційність і культура використання ШІ

Окрему увагу Sigma Software приділяє питанням безпеки. Компанія розробила власний внутрішній AI Assistant – аналог ChatGPT, який дозволяє працювати з конфіденційними даними без ризику витоку інформації. Усі рішення відповідають політикам безпеки, вимогам GDPR і стандартам клієнтів щодо конфіденційності.

Результати впровадження ШІ мають чітко вимірюваний ефект. Розробники економлять у середньому близько 17% часу на написання коду, майже 30% згенерованого AI-коду приймається без змін. Внутрішні пілоти з GitHub Copilot, Cursor та іншими інструментами показали приріст продуктивності до 30% при створенні нового коду, з медіанним значенням 23%. Середня оцінка задоволеності інженерів становить 7,5–7,6 бала з 10, а всі клієнти після перевірки продовжили співпрацю з використанням AI-інструментів.

ШІ як частина корпоративної культури та подальші плани

Інтеграція штучного інтелекту в Sigma Software відбувається не лише на технологічному рівні, а й як елемент корпоративної культури. Усі фахівці проходять навчання з ефективного використання agentic AI, мовних моделей та AI-інструментів у щоденній роботі.

Важливим кроком стало створення AI Champions Bootcamp – внутрішньої ініціативи з підготовки AI-амбасадорів. Кожен AI Champion виступає агентом змін у своєму підрозділі, проводить експерименти, поширює знання та сприяє впровадженню AI-рішень, підвищуючи продуктивність і креативність команд.

Надалі Sigma Software планує розвивати agentic AI, поглиблювати інтеграцію мовних моделей у процеси генерації та рев’ю коду, впроваджувати нові метрики ефективності та масштабувати використання ШІ як у внутрішніх, так і в клієнтських процесах. Ключовим пріоритетом залишається формування AI-грамотності на всіх рівнях організації та системна підтримка фахівців у роботі з новими технологіями.