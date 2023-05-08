Sigma Software Group запускає благодійний фонд для розширення допомоги українській армії та цивільним

Більше року компанії Sigma Software Group надавали гуманітарну допомогу спільно з фондом Help Kharkiv, постійно додаючи нові ініціативи і проєкти. Відтепер Sigma Software та IdeaSoft реорганізовують свою благочинну діяльність, об’єднавши всі проєкти у власному фонді Sigma Software Unity Fund .

У березні минулого року в Sigma Software Group зіткнулися з необхідністю переорієнтувати власну соціальну діяльність, щоб допомогти людям евакуюватися з районів, постраждалих від війни. За 2022 рік компанії Sigma Software Group, спільно з небайдужими партнерами та замовниками, витратили 3,2 мільйона доларів на різні соціальні цілі, серед яких підтримка діяльності Help Kharkiv, адресна допомога Збройним Силам, допомога своїм фахівцям або їхнім родичам, які постраждали від війни.

За рік значно збільшилася кількість ініціатив та напрямків допомоги, тому керівництво компаній вирішило реорганізувати благодійну діяльність. Sigma Software Unity Fund, який базується на роботі внутрішньої благодійної групи, починає свою роботу з розширеного списку благодійних проєктів для військових і цивільних.

"Я вважаю надзвичайно важливим надати всіх можливих засобів та інструментів Збройним силам України, адже вони є тією силою, яка протистоїть вторгненню. Для фонду Sigma Software Unity Fund ми визначили кілька важливих проєктів зі збору коштів на різні пристрої від засобів зв’язку до дронів", – пояснює Владислав Полікарпов, співзасновник IdeaSoft, партнер Sigma Software Unity Fund.

"Разом з Help Kharkiv ми допомогли багатьом людям і цінуємо нашу співпрацю в гуманітарних місіях у Харківській та Полтавській областях. Тепер ми бачимо подальші сфери застосування наших благодійних зусиль, тому ми засновуємо Sigma Software Unity Fund з розширеним переліком проєктів, включаючи Дронову майстерню, закупівлю БПЛА та дронів, медицину, засоби зв’язку, допомогу мирним жителям та інші", – розповідає Валерій Красовський, CEO та співзасновник Sigma Software.

"Понад рік ми з колегами споряджаємо тих, хто пішов до лав Збройних Сил України силами внутрішнього благодійного фонду. Ми накопичили корисні знання та досвід, тож готові вийти на наступний рівень. Новий фонд, який почав свою роботу в квітні, працює в кількох спеціальних напрямках, які ми вважаємо важливими", — додає Ліза Копилова, член правління фонду Sigma Software Unity Fund і старший менеджер проєктів у Sigma Software.