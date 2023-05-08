Sigma Software Group запускает благотворительный фонд для расширения помощи украинской армии и гражданским

Более года компании Sigma Software Group оказывали гуманитарную помощь совместно с фондом Help Kharkiv, постоянно добавляя новые инициативы и проекты. Теперь Sigma Software и IdeaSoft реорганизуют свою благотворительную деятельность, объединив все проекты в собственном фонде Sigma Software Unity Fund .

В марте прошлого года в Sigma Software Group столкнулись с необходимостью переориентировать свою социальную деятельность, чтобы помочь людям эвакуироваться из районов, пострадавших от войны. За 2022 год компании Sigma Software Group, совместно с неравнодушными партнерами и заказчиками, потратили 3,2 миллиона долларов на различные социальные цели, среди которых поддержка деятельности Help Kharkiv, адресная помощь Вооруженным Силам, помощь своим пострадавшим от войны специалистам или их родственникам.

Через год значительно увеличилось количество инициатив и направлений помощи, поэтому руководство компаний решило реорганизовать благотворительную деятельность. Sigma Software Unity Fund, базирующийся на работе внутренней благотворительной группы, начинает работу с расширенного списка благотворительных проектов для военных и гражданских.

"Я считаю чрезвычайно важным предоставить все возможные средства и инструменты Вооруженным силам Украины, ведь они являются той силой, которая противостоит вторжению. Для фонда Sigma Software Unity Fund мы определили несколько важных проектов по сбору средств на различные устройства от средств связи к дронам", – объясняет Владислав Поликарпов, соучредитель IdeaSoft, партнер Sigma Software Unity Fund.

"Вместе с Help Kharkiv мы помогли многим людям и ценим наше сотрудничество в гуманитарных миссиях в Харьковской и Полтавской областях. Теперь мы видим дальнейшие сферы применения наших благотворительных усилий, поэтому мы основываем Sigma Software Unity Fund с расширенным перечнем проектов, включая дроновую мастерскую, закупку БПЛА и дронов, медицину, средства связи, помощь мирным жителям и другие», – рассказывает Валерий Красовский, CEO и соучредитель Sigma Software.

"Более года мы с коллегами снаряжаем тех, кто пошел в ряды Вооруженных Сил Украины силами внутреннего благотворительного фонда. Мы накопили полезные знания и опыт, поэтому готовы выйти на следующий уровень. Новый фонд, который начал свою работу в апреле, работает в нескольких специальных направлениях., которые мы считаем важными", - добавляет Лиза Копылова, член правления фонда Sigma Software Unity Fund и старший менеджер проектов в Sigma Software.