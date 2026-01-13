Sigma Software: системная интеграция AI как стратегия развития бизнеса

Sigma Software – одна из ведущих международных ІТ-компаний, специализирующаяся на разработке программного обеспечения и комплексных цифровых решений для заказчиков по всему миру. Компания работает на рынке более двух десятилетий и предоставляет услуги клиентам в финансовом секторе, телекоммуникациях, здравоохранении, автомобильной индустрии и других отраслях.

Sigma Software объединяет 2000+ специалистов в разных странах, объединяя сильную инженерную экспертизу с глубоким пониманием бизнес-процессов клиентов. Уникальность компании заключается в способности масштабировать сложные технологические решения, работать с высокорегулируемыми отраслями и одновременно инвестировать в собственные инновации, усиливающие как клиентские проекты, так и внутреннюю эффективность.

Одним из ключевых направлений такой инновационной стратегии стало системное внедрение искусственного интеллекта.

Использование AI в Sigma Software: опыт 2025 года

Искусственный интеллект в Sigma Software не рассматривается как отдельный эксперимент или временный тренд. Это фундаментальная составляющая трансформации бизнеса, последовательно развивающаяся на протяжении многих лет. Компания работает с машинным обучением уже более десяти лет: с 2013 года Sigma Software регулярно создает ML-решения для клиентов в финансовом, телекоммуникационном, медицинском, e-commerce и других секторах.

Начиная с 2018 года компания перешла к системному внедрению ИИ в собственные внутренние процессы. На первом этапе это были точечные экспериментальные решения, направленные на автоматизацию отдельных задач. Со временем подход эволюционировал: искусственный интеллект не является вспомогательным инструментом и стал органической частью операционной модели компании, интегрируясь в ежедневную работу команд, повышая производительность и качество результатов.

AI Center of Excellence как основа внутренней трансформации

В 2024 году Sigma Software сделала стратегический шаг, выделив AI Center of Excellence в отдельную структуру. Это решение позволило централизовать экспертизу в консалтинге, разработке, исследованиях и внедрении решений на основе искусственного интеллекта.

В команду AI Center of Excellence входят 12 специалистов, непосредственно сфокусированных на внутренней AI-трансформации компании. Дополнительно к этой работе привлекаются data- и machine learning-инженеры, работающие на клиентских проектах. Всего в Sigma Software более 50 специалистов с соответствующей экспертизой.

Текущая стратегия компании подразумевает системную интеграцию ИИ во все ключевые бизнес-функции. Основные направления этой стратегии включают в себя:

трансформацию core-функций бизнеса, прежде всего процессов разработки программного обеспечения;

оптимизацию support-функций, в том числе HR, PR, финансов, офис-менеджмента и внутренних сервисов.

Ключевые внутренние AI решения

Одним из флагманских внутренних решений стал Sima Assistant. Он эволюционировал из простого HR-справочника в полноценного agentic AI-помощника, способного выполнять действия от пользователя. Sima интегрируется с внутренними системами, управляет календарями и workflow, автоматически заполняет формы, ищет документы, настраивает VPN, создает запросы во внутренних сервисах и выполняет другие операционные задачи.

На сегодняшний день Sima обработал более 8 тысяч запросов, охватив около 3,7 тысяч уникальных пользователей. По оценкам компании, использование этого инструмента ежемесячно экономит тысячи часов рабочего времени как инженеров, так и специалистов support-функций.

Еще одним важным решением стал Unit Test Generator, автоматизирующий создание юнит-тестов на основе технических требований. Инструмент способен генерировать до 5 тыс тестов в час с точностью около 90% и полностью интегрируется в CI/CD-пайплайны. Это особенно критично для проектов в регулируемых отраслях, где качество и полнота тестирования оказывают непосредственное влияние на соответствие требованиям и стабильность продукта.

Третьим ключевым решением стал Impact Analysis Tool, разработанный компанией с нуля. Он автоматически оценивает влияние изменений в коде на функциональность продукта, производит проверки безопасности и соответствия, генерирует отчеты и интегрируется с Jira, Confluence и CI/CD-инструментами. Благодаря его внедрению количество пропущенных дефектов сократилось на 25%, а время тестирования – на 20%.

Параллельно в компании реализуются proof-of-concept проекты по автоматизации обработки клиентских запросов, онбордингу новых специалистов, созданию вакансий и другим бизнес-процессам.

Безопасность, конфиденциальность и культура использования AI

Особое внимание Sigma Software уделяет вопросам безопасности. Компания разработала собственный внутренний AI Assistant – аналог ChatGPT, позволяющий работать с конфиденциальными данными без риска утечки информации. Все решения отвечают политикам безопасности, требованиям GDPR и стандартам клиентов по конфиденциальности.

Результаты внедрения ИИ обладают четко измеряемым эффектом. Разработчики экономят в среднем около 17% времени на написание кода, почти 30% сгенерированного AI-кода принимается без изменений. Внутренние пилоты из GitHub Copilot, Cursor и другими инструментами показали прирост производительности до 30% при создании нового кода с медианным значением 23%. Средняя оценка удовлетворенности инженеров составляет 7,5–7,6 баллов из 10, а все клиенты после проверки продолжили сотрудничество с использованием AI-инструментов.

AI как часть корпоративной культуры и дальнейшие планы

Интеграция искусственного интеллекта в Sigma Software происходит не только на технологическом уровне, но и как элемент корпоративной культуры. Все специалисты проходят обучение эффективному использованию agentic AI, языковых моделей и AI-инструментов в ежедневной работе.

Важным шагом стало создание AI Champions Bootcamp – внутренней инициативы по подготовке AI-амбасадоров. Каждый AI Champion выступает агентом изменений в своем подразделении, проводит эксперименты, распространяет знания и способствует внедрению AI решений, повышая производительность и креативность команд.

В дальнейшем Sigma Software планирует развивать agentic AI, углублять интеграцию языковых моделей в процессы генерации и ревью кода, внедрять новые метрики эффективности и масштабировать использование AI как во внутренних, так и в клиентских процессах. Ключевым приоритетом остается формирование AI-грамотности на всех уровнях организации и системная поддержка специалистов в работе с новыми технологиями.