Украинец Бабий вошел в ТОП–3 багхантеров компании Google

Украинский айтишник Николай Бабий вошел в так называемый "звездный список" или A–list лучших искателей уязвимостей в системе Google. Об этом сообщает сайт компании.

У Бабия рейтинг 6 и 12 наград, а у Томаша Боярски, находящегося на первом месте списка, — рейтинг 1 и также 12 наград. Украинец участвует в программе с ноября 2021 года.

Как сообщает dev.ua, Николай Бабий закончил НТУУ "КПИ" и в IT — с 2005 года. Он — соучредитель и CTO школы курсов SKILLUP, которая работает в Киеве, Одессе, Днепре, Тбилиси и других городах. Школа проводит дистанционное обучение по программированию, SMM, веб-дизайну и другим направлениям.

До этого Бабий работал на e–commerce-платформе Magento, сотрудничал с американским гигантом электронной торговли eBay. Он был также менеджером проектов в IT–разработке, СКС и страховании. В прошлом был QA Engineer, QA analyst и QA Team Lead.

Google запустила программу bug bounty в ноябре 2010 года для поиска уязвимостей в своих продуктах. Компания выплачивает вознаграждения от $100 тысяч до $200 тысяч, в зависимости от серьезности бага. Самую большую "ошибку" багхантеры обнаружили в 2018 году — она стоила компании 41 тысячу долларов.

Украинцы эффективно сотрудничают со многими американскими компаниями. Так, стартап Performetry, разрабатывающий HR-платформу для IT-компаний и сооснователем которого является украинец Денис Грабчак, в ходе последнего раунда привлек 1,2 млн долларов инвестиций.

Разрабатываемый сервис рассчитан на технологические компании со штатом от 100 до 3000 человек, с его помощью можно отслеживать множество параметров — от эмоционального состояния сотрудников до их включенности в рабочие процессы и коммуникацию

Тем временем у Google возникли серьезные проблемы в России. Суд назначил компании по иску телеканала "Царьград" сумму неустойки, которая может превысить 500 триллионов долларов, что больше, чем объем всего мирового богатства.