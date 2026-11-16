"Як frontend впливає на ефективність маркетингової воронки", – Владислав Теличко, Breeze

У березні 2026 року Booking.com розповів про масштабування власної платформи для експериментів. Компанія одночасно проводить близько 1 000 A/B-тестів. За такого масштабу важливими стають не лише кількість експериментів, а й процеси їхнього запуску, перевірки результатів та впровадження змін у продукт.

Владислав Теличко розпочав кар’єру в Україні та понад 10 років працює у frontend-розробці. Він долучався до проєктів різного масштабу: від стартапів до enterprise-систем із мільйонами користувачів. Серед них внутрішні CRM для інтернет-провайдера та платіжний вебпродукт, створений з нуля. Зараз Владислав керує frontend-розробкою у Breeze, де відповідає за архітектуру продукту та інженерні процеси. Один із напрямів його роботи – перебудова архітектури, щоб спростити підготовку A/B-тестів.

Після переходу на нову платформу команда почала виконувати на 110% більше завдань із підготовки тестів за спринт, хоча кількість frontend-розробників скоротилася з п'яти до трьох. В інтерв’ю Владислав розповів, які архітектурні рішення допомагають командам ефективніше працювати з маркетинговими воронками та експериментами.

Чому зміни в маркетинговій воронці іноді потребують більше часу, ніж очікує команда?

– Затримки виникають не стільки через саму зміну, скільки через її вплив на інші частини продукту. Змінити текст або поміняти місцями два екрани нескладно. Але якщо послідовність кроків жорстко прописана в коді, навіть така правка може зачепити реєстрацію, збереження даних та інші частини користувацького сценарію.

Уявімо застосунок для тренувань із платною підпискою. Зараз користувач реєструється, обирає тариф і отримує пробний період. Маркетинг хоче перевірити, чи збільшиться кількість реєстрацій, якщо спочатку запропонувати створити обліковий запис, а вибір тарифу перенести на наступний крок. Якщо архітектура не передбачає такої послідовності, розробникам доведеться змінювати логіку та перевіряти пов’язані процеси. Це збільшує вартість підготовки тесту й обмежує кількість гіпотез, які команда встигає перевірити.

Як побудувати frontend, щоб маркетинг міг швидше перевіряти гіпотези?

– Якщо архітектура дає змогу налаштовувати воронки через адміністративний інтерфейс, маркетинг може самостійно змінювати пропозиції, форми та порядок кроків у межах доступних компонентів. В іншому разі навіть типові зміни доводиться вносити в код і випускати нову версію продукту.

З подібним завданням я зіткнувся у Welltech, де керував frontend-розробкою продукту Omo. У команді було чотири frontend-розробники, включно зі мною, та три QA-фахівці. Під час роботи з маркетинговими воронками багато часу йшло на повторювані завдання: розробникам доводилося писати схожий код, а QA-фахівцям — вручну перевіряти велику кількість сценаріїв перед релізами.

У компанії вже була внутрішня система керування воронками, якою користувалися й інші команди. Однак її можливості були досить обмеженими, тому реалізувати за її допомогою багато наших ідей не вдавалося. Компанія вирішила не розвивати наявну систему, а створювати нову. Поки тривала робота над нею, ми вирішили не чекати й спробувати реалізувати потрібні зміни за допомогою вже доступного інструмента.

Наприклад, нам вдалося налаштувати різні шляхи проходження воронки залежно від відповідей користувача: якщо він вказував жіночу стать, то переходив за одним сценарієм, якщо чоловічу — за іншим. Хоча спочатку така логіка не була передбачена архітектурою сервісу, ми знайшли спосіб її реалізувати.

Чому однієї користувацької воронки може бути недостатньо?

– Різні варіанти користувацького шляху можуть по-різному впливати на конверсію. Наприклад, компанія може перевірити, що краще працює для її аудиторії: вибір тарифу до реєстрації чи після неї. Без експерименту неможливо заздалегідь визначити, який варіант буде ефективнішим.

Водночас створювати кожну воронку окремо невигідно: команді доведеться щоразу розробляти схожі елементи. Із такою проблемою ми зіткнулися у Breeze. Маркетингові та SEO-воронки розвивалися як окремі програмні реалізації, тому спільні зміни доводилося повторювати для різних сценаріїв.

Я запропонував розділити спільну технічну основу та налаштування окремих воронок. Це дало змогу використовувати ті самі механізми в різних сценаріях, не створюючи щоразу нову реалізацію. Я сформував концепцію та архітектуру рішення, визначив технічні підходи й керував його розробкою разом із продуктовою командою.

Однак не варто намагатися повторно використовувати абсолютно все. Якщо логіка користувацьких сценаріїв суттєво відрізняється, спроба об'єднати їх може лише ускладнити код. Важливо знайти баланс між спільними компонентами та можливістю окремо розвивати сценарії, яким потрібна власна логіка.

Як оцінити, чи справді нова архітектура допомагає команді?

– Щоб оцінити ефект від нової архітектури, потрібно порівняти продуктивність команди до та після змін. Для цього можна вимірювати час від постановки завдання до запуску тесту або кількість порівнюваних завдань, які команда завершує за спринт.

У Breeze ми оцінювали перехід на нову платформу за кількістю виконаних завдань у Linear. Після переходу команда почала виконувати на 110% більше завдань із підготовки A/B-тестів за спринт. Водночас кількість розробників скоротилася з п’яти до трьох, не враховуючи мене як керівника. Повторно використовувані екрани та спільна логіка допомогли зменшити обсяг однотипної роботи. Завдяки цьому розробники могли приділяти більше часу новим завданням і реалізації нових сценаріїв.

Як маркетингу та розробці узгодити критерії успішного експерименту?

– До запуску потрібно визначити основний бізнес-показник і технічні умови, за яких результат можна вважати успішним. Маркетинг оцінює, чи змінилася поведінка користувачів, а розробка стежить за тим, щоб нова версія не порушувала роботу продукту.

Наприклад, нова форма може збільшити кількість надісланих заявок, але водночас спричинити більше помилок на наступному кроці. Якщо оцінювати лише кількість заявок, команда не помітить, що частина користувачів стикається з проблемами під час продовження сценарію. Тому важливо заздалегідь визначити цільовий показник і відстежувати технічні помилки, які можуть вплинути на результат експерименту.

Як підтримувати якість, якщо експерименти запускають постійно?

– Що частіше команда змінює користувацькі сценарії, то складніше вручну перевіряти кожен можливий варіант. Особливо якщо ті самі компоненти використовуються в кількох воронках: помилка у спільній формі або переході між екранами може вплинути одразу на кілька сценаріїв.

У своїй роботі я займався автоматизацією тестування та впровадженням наскрізних перевірок користувацького шляху. Такі перевірки допомагають виявляти помилки в основних сценаріях ще до випуску змін. Однак автоматизація не скасовує необхідності перевіряти нові елементи та нестандартну логіку. Технічні тести виявляють помилки в роботі інтерфейсу, а A/B-тести показують, який із коректно реалізованих варіантів краще досягає бізнес-мети.

У який момент frontend починає обмежувати розвиток продукту?

– Обмеження стають помітними, коли зі збільшенням кількості експериментів на ті самі зміни потрібно дедалі більше часу. Наприклад, розробникам доводиться окремо налаштовувати схожі сценарії, хоча значна частина їхньої логіки збігається.

Перш ніж змінювати архітектуру, потрібно зрозуміти, на якому саме етапі виникають затримки. Якщо проблема полягає в погодженнях або перевірках, технічна перебудова сама собою її не вирішить. Якщо ж команді доводиться щоразу заново реалізовувати типові елементи для кожної воронки, варто визначити, які з них можна використовувати повторно. Рішення має усувати конкретну причину затримок, а не ускладнювати систему заради потенційного масштабування.